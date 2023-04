April pred 45 leti je mineval v znamenju ugrabitve Alda Mora, ki se je zgodila med njegovo potjo v službo, to je v italijanski parlament, potem ko so napadalci blokirali vozili, v katerih sta bila on in njegovo spremstvo. Pet varnostnikov je bilo v napadu ubitih. Sledila je 55-dnevna saga. Ugrabitelji so v zameno za Morovo izpustitev zahtevali izpustitev 16 članov Rdečih brigad iz zapora, vendar italijanska vlada ni hotela pristati na popuščanje.

Sodeloval pri ustavi

Aldo Moro je v tistem času veljal za najbolj izjemnega italijanskega politika. Krščanski demokrat je bil tik pred tem, da sklene zgodovinski kompromis s Komunistično partijo Italije, na čelu katere je bil Enrico Berlinguer. V tem procesu se je italijanska komunistična partija otresla vpliva Moskve, ob španskih in francoskih somišljenikih je nastal evrokomunizem, inačica komunizma, ki je bil pripravljen sodelovati z demokrščani. Ti so nastali 15. septembra 1943, torej vsega nekaj dni po kapitulaciji Italije, Moro, ki nikdar ni bil v fašistični stranki, je bil soustanovitelj stranke. Kot tak je spadal med tiste politične osebnosti, ob katerih se je Italija po drugi svetovni vojni začela pobirati. Leta 1946 je sodeloval pri pisanju ustave, bil je tudi pomočnik ministra za notranje zadeve, leta 1957 je prvič zasedel ministrski položaj, na ministrstvu za šolstvo. Veljal je za napredno, demokratično usmerjeno in umirjeno osebo, nagnjeno k reformam.

Leta 1959 je postal generalni sekretar krščanskih demokratov in začel stranko usmerjati levo proti skupnemu prostoru s socialisti, s pomočjo katerih je leta 1963 prvič postal premier. Poleg uvedbe brezplačne predšolske vzgoje in še nekaterih šolskih refom je uvedel program socialne varnosti, zvišal minimalno plačo, uvedel pokojnine za kmete. Bil je človek dialoga. Leta 1969 je v vlogi zunanjega ministra z vodjo Palestincev Jasarjem Arafatom dosegel dogovor o odpovedi Palestincev teroristični dejavnosti na italijanskih tleh, v zameno pa italijanski varnostni organi v Italiji niso delovali zoper njih.

Pokončana ideja

A večje so bile domače grožnje. Prvi atentat, ki so ga nanj organizirali neofašisti, je prestal avgusta 1974, ko je pri izhodu iz predora vrglo v zrak vlak Italicus ekspres. Umrlo je 12 ljudi. Moro bi moral biti na vlaku, a je tik pred odhodom izstopil. Dogodek ga ni omajal. Leta 1974, ko je postal drugič premier, je z Jugoslavijo podpisal osimske sporazume in uredil do tedaj neurejene odnose med državama, kar so desni krogi v Italiji tolmačili kot izdajo. Obenem z njegovim iskanjem politične sredine in snubljenjem komunistov niso bili zadovoljni ne v Moskvi ne v Washingtonu, prav tako ne vsi v Rimu in Italiji. Z atentatom je bila ideja zgodovinskega kompromisa pokončana, zanj so bili pa prijeti in obsojeni člani Rdečih brigad. A obstajajo tudi druge teorije, na čelu s tisto, da so ga ubili Američani iz bojazni, da bi bile ob prisotnosti komunistov v italijanski vladi ogrožene oziroma Rusom odkrite njihove obveščevalne dejavnosti v Italiji. Mora so 9. maja 1978 našli mrtvega v avtomobilu renault 4, za nas zanimiva trivialnost pa je, da so bili ob Moru raztreseni okrvavljeni robčki Palome iz Sladkega Vrha.