Alec Baldwin je pred približno letom in pol na snemanju filma Rust v Novi Mehiki z rekvizitno pištolo smrtno ranil direktorico fotografije Halyno Hutchins, pri čemer je bil huje poškodovan še režiser Joel Souza. Zaradi tega je bil februarja letos uradno obtožen nenamernega uboja. Poleg njega je bila obtožena tudi Hannah Gutierrez Reed, ki je bila na snemanju odgovorna za orožje, obema pa je poleg denarne grozilo leto in pol zaporne kazni. Baldwinov odvetnik Luke Nikas je napovedal, da bo spodbijal obtožbo, ki jo je označil za »strašno pravosodno napako«. A stvar se je razpletla drugače. Tožilci v Novi Mehiki so namreč po tem, ko so na plan prišle nove okoliščine, opustili obtožbo in bodo nadaljevali preiskavo primera. To sicer ne pomeni, da Baldwina v prihodnje ne bi mogli znova obtožiti.

Do takšne odločitve je prišlo, potem ko so se tožilci seznanili s tem, da je bila Baldwinova pištola predelana, preden so jo dostavili na snemanje nizkoproračunskega vesterna. Replika starodobnega revolverja colt.45 je bila namreč opremljena z novim sprožilcem, kar naj bi povečalo verjetnost, da bi se lahko sprožila. Baldwin je sicer vseskozi zatrjeval, da ni pritisnil sprožilca, ko je med vajo v stari leseni cerkvi na ranču zunaj Santa Feja v Novi Mehiki ustrelil direktorico fotografije. Zaradi zasuka v primeru se zastavlja vprašanje, ali je prejšnja ekipa tožilcev sploh imela dovolj dokazov v primeru proti ameriškemu igralcu, Gutierrez-Reedovi in pomočniku režiserja Davida Hallsa, ki je igralcu izročil nabito pištolo. Zadnji je bil sicer prejšnji mesec obsojen na šest mesecev pogojne kazni.

Snemanje filma Rust se ne glede na vse nadaljuje na novi lokaciji v severnoameriški zvezni državi Montana. Novomehiško sodišče je Baldwinu dovolilo dokončanje snemanja, hkrati pa mu je prepovedalo uporabo orožja in uživanje alkohola. Primer sicer še naprej odmeva v filmskem svetu, saj je sprožil debato o varstvu pri delu oziroma na prizoriščih snemanja. Poročilo ameriške tiskovne agencije AP iz leta 2016 pravi, da je v zadnjih treh desetletjih na prizoriščih snemanj zaradi različnih razlogov v ZDA umrlo več kot 40 ljudi, v 150 primerih pa so vpleteni utrpeli trajne posledice. Strokovnjaki so v času dogodka in obdobju po tem poročali, da so tovrstne nesreče ob današnjih varovalkah izredno redke, a da se vendarle dogajajo. Zadnji zelo odmeven primer je bila smrt Brandona Leeja, sina legende borilnih veščin Brucea Leeja, med snemanjem filma Vran.