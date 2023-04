Rembrandt v grafiki izživel svoj talent

V Narodni galeriji odpirajo razstavo Rembrandt – grafike največjega starega mojstra, na kateri razstavljajo 43 Rembrandtovih grafik, dve njegovi matrici in 14 umetnin njegovih sodobnikov in kasnejših mednarodno uveljavljenih slikarjev, ki jim je bil vzor. Na ogled bo do 30. julija.