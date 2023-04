Potem ko si je Olimpija zagotovila naslov državnega prvaka, sta v 32. krogu Maribor in Celje z zmagama naredila velik korak k osvojitvi drugega in tretjega mesta, ki vodita v kvalifikacije za evropsko konferenčno ligo. Maribor zmaguje, ko gole dosega Žan Vipotnik, ki je z 18 zadetki tudi vodilni strelec lige, s čimer si še dviguje ceno na nogometni tržnici. Celje je proti Bravu končno odigralo tekmo, na kateri je potrdilo vlogo favorita.

Če bo v polfinalu slovenskega pokala Maribor danes v gosteh premagal drugoligaša Slovensko Bistrico (ob 16.30), Olimpija pa jutri v Stožicah Aluminij (17.30), bo v Evropo vodilo tudi četrto mesto. Na njem je trenutno Koper, ki ima štiri točke prednosti pred Muro in pet pred Domžalami. Kot vse kaže, se za četrto evropsko vozovnico obeta dvoboj Kopra in Mure, ki pa zelo nihata iz tekme v tekmo. Kopru ni uspelo zmagati proti Radomljam, ki so hit pomladi, medtem ko so Muri tri točke na gostovanju v Sežani prinesli šele rezervisti. Trener Domžal Simon Rožman je po porazu z Mariborom v Ljudskem vrtu izjavil, da ekipa glede na mladost še ni dovolj kakovostna in izkušena za nastopanje v Evropi v naslednji sezoni. Domžalam se letos ni treba pehati za zaslužkom iz evropskih nastopov, saj bodo poleti blagajno napolnili milijoni, ki jih bodo prejeli zaradi prestopa Benjamina Šeška iz Salzburga v Leipzig, za katerega je odškodnina 24 milijonov evrov. Domžale so leta 2019 ob prodaji Šeška za 2,5 milijona evrov v Salzburg sklenile dogovor, da jim pripadajo odstotki tudi ob prodaji Šeška iz Salzburga v drug klub.

V boju za obstanek ima Gorica točko prednosti pred Taborom, ki se bosta med seboj pomerila v zadnjem krogu. V igro Gorice je novo energijo prinesel trener Agron Šalja, ki je bil proti Olimpiji celo na pragu zmage, vendar je tudi remi lep izkupiček. Tabor igra bolje, kot kaže zbir točk, kar v nejevoljo spravlja trenerja Dušana Kosića.