Chelsea je pred kratkim izpadel še iz zadnjega tekmovanja, ki mu je ponujal kanček upanja za osvojitev lovorike. V evropski ligi prvakov je bil previsoka ovira madridski Real, tako da bo šla sezona hitro v pozabo. Navijačem se kolca po časih, ko so londonski modri navduševali in zmagovali. Od leta 2003, ko je ruski milijarder Roman Abramovič prevzel klub, je Chelsea med drugim dvakrat osvojil ligo prvakov in petkrat naslov angleškega državnega prvaka. Nato je lani prišlo do spremembe na vrhu klubske piramide. Junija 2022 je klub kupil in prevzel njegovo vodstvo ameriški poslovnež Todd Boehly (uradno sta solastnika z Behdadijem Eghbalijem). Novi lastniki so upali na finančni in na rezultatski preporod, a Chelsea kljub bogatim denarnim vložkom ni niti približek moštva, ki so si ga zamislili in želeli, težavam pa ni videti konca. Že finančno poročilo za sezono 2021/2022 je prineslo precej skrbi in sivih las upravi kluba, saj so pridelali kar 138 milijonov evrov izgube, delno tudi zaradi sankcij mednarodne skupnosti proti nekdanjemu lastniku Abramoviču.

Za nakupe so porabili več kot 611 milijonov evrov

Po podatkih Tranfermarkta je Chelsea v letošnji sezoni (2022/2023) predvsem veliko zapravljal. S prodajo igralcev je iztržil dobrih 67 milijonov evrov, za nakupe igralcev pa porabil več kot 611 milijonov evrov, kar je največ od vseh angleških klubov. Primerjava med zaslužki in izdatki je tako negativna, saj so v minusu za dobrih 543 milijonov evrov. Največ so porabili za nakup Argentinca Enza Fernandeza, ki je prišel iz portugalske Benfice za 121 milijonov evrov. To je bil tudi najdražji nakup v letošnjem zimskem prestopnem roku, skupno kar šesti najdražji prestop vseh časov, ki pa ni prinesel zadovoljstva. Sezono prej so londonski modri poslovali s dobičkom, za nakupe so porabili 134 milijonov evrov, zaslužek ob prodaji igralcev pa je bil 140 milijonov evrov.

Kako uskladiti pričakovanja igralcev in razdeliti minutažo, je zahtevna naloga za trenerja, tega se zaveda tudi izkušeni branilec Thiago Silva: »Pozitivno je, da so v ekipi izjemni igralci, po drugi strani pa se vedno najdejo igralci, ki bodo nezadovoljni. Vedno se bo našel kdo, ki bo razburjen, saj vsi ne morejo igrati. Trener lahko iz ekipe, ki šteje več kot 30 igralcev, za tekmo izbere le 11 igralcev, to je težko. Nekateri ne morejo v ekipo, januarja smo podpisali osem pogodb, zato se moramo ustaviti in postaviti strategijo, sicer lahko v naslednji sezoni naredimo enake napake.«

Zanimivo bo videti, kakšen bo finančni obračun po koncu letošnje sezone. Zanesljivo bo negativen, kar zadeva rezultatske dosežke, pa vse to prinaša predvsem veliko slabe volje med navijači. Omenjajo se neracionalni nakupi in veliko trošenja, rezultatov pa ni, na drugi strani je na trenerskem stolčku živahno. Strokovnjaki se menjajo kot na železniški postaji, kot da se v vodstvu kluba ne morejo odločiti, kaj želijo. Trenutno je trener Frank Lampard, nekdanji angleški reprezentant in eden legendarnih Chelseajevih igralcev. Lampard je drugič v vlogi glavnega trenerja londonskih modrih, saj je prvič priložnost dobil leta 2019, a njegova zgodba ni dolgo trajala. Odpustili so ga leta 2021, zamenjal ga je Thomas Tuchel. Nemški strateg je Chelsea uspešno vodil v obdobju, v katerem je bil klub podvržen strogim sankcijam in menjavi lastništva. V obeh sezonah, ki ju je nemški trener končal na klopi Chelseaja, se je uvrstil v elitno ligo prvakov, ob tem pa osvojil še klubsko svetovno prvenstvo.

​Chelsea edini angleški klub, ki je odpustil dva trenerja

Chelsea se je v začetku aprila razšel s trenerjem Grahamom Potterjem, nato je začasno vodenje ekipe prevzel nekdanji nogometaš Valencie in Brightona Bruno Saltor, toda kmalu je priložnost dobil 44-letni Lampard, ki (naj) bi vodil ekipo do konca sezone. Chelsea je tako postal edini klub v angleški premier league, ki je v tej sezoni odpustil že dva trenerja. »Tudi Manchester United je bil nekaj časa zunaj lige prvakov, prav tako Arsenal in še veliko dobrih klubov. Nesmiselno je napovedovati, kaj se bo zgodilo v prihodnje, ali bo dobro ali slabo za nas. Mislim pa, da lahko zdaj postavimo dobre temelje za to, kar si želimo storiti. Tu sem z razlogom, saj je sezona takšna, kot je, in to je vloga, ki jo imam. Ali lahko v tem obdobju vplivam na to, kar se dogaja? Upam, da lahko, vendar bo za klub pomembnejše, da se vrnemo tja, kjer smo bili. Toda izziv je velik. Vsak klub veliko vlaga. Morda so nekateri klubi v tem trenutku bolj stabilni, kot smo mi,« se odgovornosti zaveda Frank Lampard.

Lampard je le eden v nizu nogometnih strokovnjakov, ki so v zadnjih letih sedli na klop Chelseaja, pa so potem morali pospraviti kovčke. Tako je v zadnjem dobrem desetletju na klopi sedelo kar nekaj slovitih imen: Portugalec Jose Mourinho, Nizozemec Guus Hiddink, Italijana Maurizio Sarri in Antonio Conte.

Z izpadom iz lige prvakov je klub s Stamford Bridgea ostal brez možnosti, da bi v tej sezoni v vitrine postavil kakšno novo lovoriko. V angleškem prvenstvu so daleč od vrha, izpadli so iz obeh angleških pokalnih tekmovanj. Do konca sezone jih čaka veliko dela, da preobrazijo moštvo in postavijo stvari v prave tirnice. Predvsem se bodo morali osredotočiti na prihodnost in ustvariti stabilno okolje, ki bo znova zagotavljalo zmage in lovorike, ki jih pričakujejo navijači.