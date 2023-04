V vrhu slovenske moške odbojke tudi po letošnji sezoni ni sprememb. ACH Volley je še enkrat več potrdil, da vse od sezone 2004/05, ko so na Bledu začeli projekt Autocommercea, nima konkurence. Z edino izjemo, ko ga je predlani v finalu končnice presenetil Merkur Maribor. Že v lanski sezoni, takrat še pod vodstvom Mladena Kašića, in v letošnji, ko jih je prevzel Radovan Gačič, so prvenstvo končali brez poraza. Brez poraza so bili tudi v pokalnem tekmovanju in v srednjeevropski ligi. V ligi prvakov bi se po točkah sicer uvrstili v četrtfinale, na tretjem mestu so imeli točko več od turške ekipe Ziraat Bank Ankare, ki pa je enkrat več zmagala.

Kakovost slovenske klubske odbojke raste

»Podatek, da smo bili drugo leto zapored v obeh domačih tekmovanjih in v srednjeevropski ligi brez poraza, ne govori o tem, da bi kakovost slovenske klubske odbojke padla, prej nasprotno. Gre bolj za to, da je bila v našem klubu v zadnjih dveh sezonah vzpostavljena konstanta brez večjih nihanj, in to je tisto, kar je naredilo razliko do naših prvih zasledovalcev, Calcita Volleyja in Maribora. Druga pomembna stvar pa je, da smo bili v najbolj pomembnih trenutkih preprosto boljši,« je o prevladi ljubljanske ekipe dejal Radovan Gačič, ki več kot desetletje ni deloval v slovenski moški klubski odbojki, jo je pa vseskozi spremljal.

»Zelo se je razširil srednji kakovostni razred. Na voljo je več igralcev, boljši so, tudi razlika v kakovosti, ne glede na našo neporaženost v zadnjih dveh letih, je manjša, kot je bila takrat. Najbolj na račun tega, da se pojavljajo novi igralci, kar vidimo tudi po rezultatih, ne samo članske reprezentance, ampak tudi mlajših selekcij. Upamo, da bodo klubi delali še boljše, tako organizacijsko kot strokovno, kjer so še vedno rezerve, toda v primerjavi s tistimi časi je vse skupaj na višji ravni,« je prepričan trener ljubljanskih odbojkarjev.

Še desetič v zadnjih dvanajstih letih so na drugem mestu prvenstvo končali odbojkarji Calcita Volleyja. Na večini tekem so bili konkurenčni Ljubljančanom, najbolj v finalu pokala Slovenije, za kaj več pa jim je zmanjkalo kakovosti in tudi sreče. Glede na vložek v prvo ekipo so Kamničani, ki so pred začetkom sezone popolnoma spremenili zasedbo, realno tam, kjer so sezono tudi končali. Realno je tudi tretje mesto Maribora, ki je predlani s Sebastijanom Škorcem na klopi presenetil Ljubljančane, toda po odhodu Roka Možiča in še nekaterih nosilcev igre so bili že lani, še zlasti pa letos, spet na začetku. Dobro delo v zadnjih nekaj letih je nagradilo tudi kranjske odbojkarje, ki so osvojili četrto mesto.

V letošnji sezoni se je spet uveljavilo nekaj mladih odbojkarjev, ki še niso dopolnili dvajset let. V ACH Volleyju Klemen Šen, v Calcitu Volleyju šele 18-letni korektor Nik Mujanović in leto dni starejši Dino Vinkovič, v Mariboru Rok Bračko, Miha Fink, Janž Janez Kržič. Nekateri od njih, Mujanović, Bračko, Fink in Kržič, so tudi med triindvajseterico izbrancev selektorja slovenske moške reprezentance Gheorgha Cretuja.

Prevlada Kamničank se nadaljuje

V slovenski ženski odbojki so z le dvema porazoma prvo mesto osvojile Kamničanke. To je bil njihov četrti zaporedni naslov, od leta 2010, ko so v finalu končnice prvič premagale Novo KBM Branik, pa že sedmi. Načrte jim je v finalu pokala Slovenije in v polfinalu srednjeevropske lige prekrižala Nova KBM Branik, ki se ni uvrstila v finale končnice državnega prvenstva. V polfinalu je bil boljši Gen-I Volley. To je bilo tudi največje presenečenje prvenstva.

»V zadnjem desetletju je Calcit Volley od Mariborčank prevzel primat v slovenski ženski klubski odbojki. S tega vidika naš naslov državnih prvakinj ni bil presenečenje, je pa res, da dveh ciljev nismo izpolnili. Tudi zaradi številnih težav, s katerimi smo se med sezono soočali. Več kot pol sezone zaradi zapleta z registracijo ni mogla igrati Fatoumatta Sillah, zato smo zaostali za načrti v ligi prvakinj. Davek številnih poškodb smo plačali s porazoma v pokalu in srednjeevropski ligi, na koncu pa še moja bolezen ...« je po slavju Calcita Volleyja dejal Gregor Rozman, ki je zaradi zdravstvenih težav mesto prvega trenerja prepustil Gašperju Ribiču.

Ena največjih težav, s katerimi se sooča slovenska ženska odbojka, kar se pozna tudi na reprezentančni ravni, je, da prva ženska liga vse bolj postaja »mladinska liga«. V njej večinoma igrajo mlajše igralke, ki po koncu srednje šole ali najpozneje po koncu fakultete končajo športno kariero. To za razvoj slovenske ženske odbojke ni dobro in to je tema, ki se ji bo treba že v bližnji prihodnosti temeljito posvetiti. Res pa je, da to ni težava samo ženske odbojke.

3 lovorike je v letošnji sezoni osvojil ACH Volley: slovensko državno prvenstvo in pokal ter srednjeevropsko ligo.