Iga Šwiatek in Carlos Alcaraz sta s prepričljivima turnirskima zmagama v Stuttgartu in Barceloni potrdila, da sta ta čas najbolj vroča teniška igralca na peščeni podlagi. Poljakinja je upravičila status prve igralke sveta, medtem ko se je Alcaraz na svetovni lestvici približal Novaku Đokoviću. Srb je na drugem peščenem turnirju zapored doživel razočaranje, potem ko je v četrtfinalu priznal premoč rojaku Dušanu Lajoviću. Slednji je osvojil turnir serije ATP 250 v Banjaluki, potem ko je bil v finalu s 6:3, 4:6, 6:4 boljši od Andreja Rubljova, zmagovalca mastersa v Monte Carlu. Eden od junakov minulega konca tedna je bil tudi Danec Holger Rune, ki je osvojil turnir v Münchnu, potem ko je v finalu proti Nizozemcu Boticu van de Zandschulpu rešil štiri zaključne žogice. Danec je poleg denarne nagrade za zmago prejel avtomobil znamke BMW, a 19-letnik še nima vozniškega dovoljenja.

Potem ko je Carlos Alcaraz izpustil turnir v Monte Carlu, je peščeno sezono začel šampionsko. V Barceloni na zmagoviti poti ni izgubil niti niza, prepričljiv pa je bil tudi v finalu, v katerem je bil s 6:3, 6:4 boljši od Grka Stefanosa Cicipasa. »Osvojiti lovoriko pred domačo publiko, vso družino in skoraj celotno ekipo je nekaj posebnega. Predvsem pa sem zadovoljen s kakovostjo tenisa, ki sem ga prikazal v Barceloni. Veselim se naslednjih izzivov,« je srečen Carlos Alcaraz, ki je kot najstnik osvojil deveto lovoriko. Več so jih v teniški zgodovini osvojili Šveda Bjorn Borg (17) in Mats Willander (14), Španec Rafael Nadal (16), Nemec Boris Becker (12) in Američan Andre Agassi (10).

Iga Šwiatek je 13. lovoriko najmočnejših turnirjev na svetu proslavila s posvetilom. Opozorila je na svetovni dan knjige. Poljakinja si s številnimi akcijami prizadeva, da bi ljudje čim več brali. »Tudi sama se ves čas opozarjam, da berem čim več. To mi koristi na vseh področjih,« sporoča Iga Šwiatek, ki je v Stuttgartu drugo leto zapored v finalu premagala Arino Sabalenka. Belorusinja je petič izgubila proti Poljakinji, dvakrat pa je medsebojni dvoboj dobila. Iga Šwiatek ima v finalih izjemno statistiko, saj je ob 13 zmagah izgubila le tri dvoboje.

Aliona Bolsova Zadoinov je osvojila turnir serije WTT v Kopru z nagradnim skladom 54.000 evrov. Španka je bila v finalu boljša od Romunke Irine Bara, ki je po zaostanku z 1:4 v odločilnem nizu dvoboj predala. Veronika Erjavec in Živa Falkner sta se uvrstili v osmino finala, Ela Nala Milić pa je izpadla v drugem krogu. Najmočnejša turnirja na pesku v tem tednu bosta v Madridu. V moški konkurenci je ozračje vse bolj naelektreno, saj tudi v španski metropoli ne bo prišlo do soočenja treh najboljših igralcev na pesku. Novak Đoković je turnir odpovedal zaradi bolečin v komolcu, Rafael Nadal pa pravi, da še vedno ni nared za igranje na najvišji ravni. Španec je povedal, da še ne ve, kdaj se bo vrnil v teniško karavano, 28. maj, ko se bo začel Roland Garros, pa je vse bliže. Prvi nosilec v Madridu bo Carlos Alcaraz, ki bo branil lovoriko, potem ko je lani v četrtfinalu izločil Rafaela Nadala, v polfinalu Novaka Đokovića, v finalu pa je s 6:3, 6:1 nadigral Nemca Aleksandra Zvereva.