Koncesija je že po definiciji zasebno-pravni način izvajanja javne službe. Je pooblastilo za opravljanje javne zdravstvene službe, ki se podeli fizični osebi ali pravni osebi zasebnega prava. Koncesija se lahko podeli le izjemoma, če javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Zakonska določba je bila pogosto spregledana, saj so se koncesije podeljevale zdravnikom, ki so bili dotlej zaposleni v javnih zavodih. Izkušnje kažejo, da se s prehodom iz javnega zavoda v koncesijo mreža ni popolnila in tudi dostopnost se ni povečala.