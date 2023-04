Redni del lige ABA so košarkarji Cedevite Olimpije sklenili s porazom. V Stožicah so na prestavljeni tekmi 3. kroga pričakovano klonili proti Crveni zvezdi, a neuspeh ni vplival na končni položaj Ljubljančanov na lestvici. Že pred časom so si zagotovili četrto mesto in s tem prednost domačega parketa v četrtfinalu na dve zmagi proti FMP. Tekmo v Stožicah si je ogledal tudi zvezdnik Dallasa Luka Dončić, ki je prve košarkarske korake naredil pri Olimpiji, sicer pa je goreč navijač Crvene zvezde.

Kdor je v včerajšnjem deževnem popoldnevu zaradi gneče pred največjo slovensko dvorano zamudil uvod tekme, je ob vstopu bržkone pomislil, da je zmagovalec že odločen. Crvena zvezda je po atomskem začetku namreč povedla kar s 17:0. Gostitelji so zgrešili uvodnih devet metov, ko pa je bil v desetem poizkusu Amar Alibegović le uspešen, je v Stožicah odjeknilo, kot bi padel gol na nogometni tekmi. Pri gostih sta kraljevala predvsem Nikola Ivanović, ki se je poigraval z Maticem Rebcem in Lovrom Gnjidićem, in Filip Petrušev, ki je izkoriščal prednost v višini proti Edu Muriću. Kljub poraznemu vstopu v obračun Olimpija ni obupala in se je počasi začela dvigovati. Ko je pritisnila v obrambi, je stekel tudi napad. Z delnim izidom 10:0 so kapetan Murić in soigralci sredi druge četrtine ujeli priključek, nekaj trenutkov kasneje pa imeli napad celo za izenačenje. Alen Omić se je zapletel in izgubil žogo, Zvezda pa je od tedaj zaigrala povsem drugače in z delnim izidom 13:2 do polčasa znova prevzela nadzor nad obračunom.

Olimpiji, pri kateri kljub drugačnim napovedim ni igral Yogi Ferrell, saj trenerski štab pred začetkom končnice lige ABA enostavno ni želel tvegati, da bi se Američanu obnovila poškodba stegenske mišice, v nadaljevanju ni več uspelo prikazati dostojnega odpora nasprotniku. Pri gostiteljih je z nekaj atraktivnimi potezami navdušil Karlo Matković, a je trener Miro Alilović za upanje na preobrat pogrešal vsaj enega izrazito razpoloženega posameznika. Gostje so ga imeli v Nikoli Ivanoviću, ki je tekmo sklenil pri 29 točkah.

»To je bil najslabši začetek tekme, odkar sem pri Olimpiji. Na koncu prvega polčasa smo se skoraj vrnili, a na koncu imeli premalo moči za preobrat. Zvezda je sestavljena za preboj med osem najboljših v evroligi. To jim ni uspelo in zdaj bodo vse moči usmerili v ligo ABA. Tokrat so bili veliko boljši od nas. Videli smo, kaj nas čaka, če želimo kar koli delati v vrhu lige ABA. To bomo poskušali izkoristiti, da bomo na naslednji tekmi veliko boljši,« je po porazu povedal Edo Murić.

Liga ABA, vrstni red po rednem delu: 1. Partizan 24-2, 2. C. zvezda 23-3, 3. Budućnost 18-8, 4. Olimpija 17-9, 5. FMP 14-12, 6. Mega 12-14, 7. Zadar 11-15, 8. S. centar 11-15, 9. Igokea 11-15, 10. Split 10-16, 11. Cibona 9-17, 12. Mornar 8-18, 13. Borac 7-19, 14. MZT 7-19.

Četrtfinale: Partizan – S. centar, C. zvezda – Zadar, Budućnost – Mega, Olimpija – FMP, polfinale: Partizan/S. centar – Olimpija/FMP, C. zvezda/Zadar – Budućnost/Mega.