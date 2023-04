Na traktor me vzemi

Nazadnje ko sem protestirala s traktorji, je bilo glasno in strastno in staknila sem prehlad, da še tri dni nisem mogla iz postelje. Bil je januar, letošnji, in v Berlinu so kmetice in kmetje na hrumečih mašinah navrli na polno. Z vseh strani dežele so prišli pred bundestag, z zastavami, transparenti in čajem v termovkah, ob njihovih bajnih petnadstropnih pnevmatikah pa so (nič manj strastno in glasno) protestirali mladi za podnebno pravičnost, aktivistke za pravice živali, študenti, vzgojiteljice, dedki in nogometne navijačice FC Union Berlin. Vsi smo bili na kupu in vsi smo kričali isto stvar: siti smo! Siti obljub, siti agrarne industrije, siti politike, ki ne naslavlja okoljske krize, ki ljudi ne zna nahraniti z zdravo hrano in ki v vseh teh desetletjih ni bila sposobna sestaviti niti u od učinkovite strategije za trajnostni razvoj kmetijstva v času globalnih klimatskih sprememb.