Še en “projekt, ki ga ni več mogoče ustaviti”?

Jeseni 2007 je neka slovenska energetska družba stran od oči javnosti in brez uradnega blagoslova katerega koli političnega odločevalca s francosko multinacionalko sklenila tako imenovano rezervacijsko pogodbo za dobavo tehnološke opreme za načrtovani energetski objekt in ji nekaj dni kasneje nakazala s pogodbo določenih 25 milijonov evrov. »Če zdaj ustavimo projekt, bomo izgubili ta denar,« je mesece in leta kasneje neumorno ponavljal človek, ki je vodil znani energetski projekt. Z nakazilom 25 milijonov evrov je ta človek postavil temelje politiki izvršenih dejstev. Te dni na celjskem sodišču spremljamo epilog največje korupcijske afere v zgodovini samostojne Slovenije. Prvoobtoženi, nekdanji zloglasni direktor Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik, se med drugim zagovarja pred očitki o pranju denarja in zlorabi položaja pri gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. V Šaleški dolini stoji energetski objekt, ki se ponaša z nazivom ene izmed tridesetih najdražjih zgradb na svetu. Nedvomno imamo v Sloveniji z gradnjo energetskih objektov slabe izkušnje.