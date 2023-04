Je pa takole: mnogi hočete, da se nekatere stvari, ki so vam trenutno po volji, spremenijo čez noč, vendar vseh sprememb ne bi »prebavili« in bi hoteli, da ostane, kakor ste navajeni. Čez noč lahko spreminja stvari nekdo, ki ima avtoritarno moč. Te pa Golob nima. Iz dveh razlogov: če bi poskušal tako delati, bi mu očitali, da se obnaša nedemokratično. A tako se je obnašal tudi Janša. Enostavno zato, ker pri preveč množičnem odločanju (demokraciji) stvari pogosto zastanejo. In drugič: ne zaznavate, kakšno množico polen pod noge Golobu mečejo desničarji, predvsem SDS. Rezultat pa je, da od marsičesa obljubljenega ni nič. Postajate nestrpni in nezadovoljni z zdajšnjim načinom vladanja. Žal pa niste sposobni uvideti, da zdajšnja oblast poskuša spreminjati človeku neprimeren način neoliberalizma v človeku primernejši sistem. Kar pa gre zaradi vsega že omenjenega počasi. Za vas prepočasi. Kot otroci ste, ki bi hoteli spremembe čez noč, četudi so nerealne in skregane s pametjo.

Vidim pa nekaj: zdajšnja opcija poskuša stvari postaviti v sistem, v katerem je vrhovna vrednota človek. In ne tako kot v prostaški obliki kapitalizma oziroma neoliberalizmu, ki ga zagovarja desnica, kjer je najvišja vrednota kapital oziroma dobiček. Človek pa je samo potrošno sredstvo, univerzalni dodatek stroju. Kar je razumljivo, ker so bili bivši oblastniki »lumpi«, nezmožni videti ljudi – kakor nekoč Rupar (kot je povedal v intervjuju 16. 4. z Možino, ki ga obvladuje sovražnost do vsega, kar stoji vsaj malo levo od sredine). Upam, da je Rupar zmožen zaznati njegovo ideološko sovražnost. Ki pa je prisotna tudi marsikje pri zdajšnji vladajoči opciji. Vendar je ta sovražnost izzvana od prejšnje, desničarske sovražnosti. Desničarji pa bi nehali sovražiti, če bi dali skozi nekaj podobnega kot Rupar (kar je Rupar tudi povedal v navedenem intervjuju). Ker akcija rodi reakcijo, je torej tudi pri levičarjih moč zaslediti sovražnosti.

O digitalizaciji pa le to: človek kot bitje, kot del narave, je analogno bitje. Vse, kar njega zadeva, je zvezno. Ni dihotomije, ni + ali -. Digitalizacija pa počiva prav na tem: na dihotomiji, na ničlah ali enicah (računalniško programiranje). Znate prebrati črtno kodo ali pa QR kodo? Ja, ampak samo če imate pri sebi poseben aparatek. Pa ste se rodili s takim aparatkom v vaših očeh? Menda znate ločiti med človekom, ki se rodi, in robotom, ki ga nekateri ljudje znajo narediti (in vanj znajo vgraditi tudi omenjeni aparatek). Enostavno povedano: smer reševanja problemov s pomočjo digitalizacije je slepi rokav v razvoju človeka kot bitja.

Uroš Blatnik, Ljubljana