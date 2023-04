Po »zmagoviti« teoriji dr. Žiga Turka, ki jo je pred kratkim razvijal na nekoč javni RTV, bi naši predniki Butalci skozi stoletje gotovo toliko intelektualno napredovali, da pri interpelacijah ne bi kvasili takih neumnosti, a so jih v borbi za preživetje žal premagali konzervativci. In seveda kulturni marksisti, ki hočejo uničiti temelje slovenstva, narod, družino, zasebno lastnino in svobodno podjetništvo.

Če se nam je ljubilo vsaj malo spremljati omenjeno burlesko, ob dozah, ki smo jih z leti prejeli za desenzibilizacijo, smo slišali recimo pripoved o nekem svetem času. Ja, in takoj zatem se je porodila misel, ali še herojstvo zanj ni več dovolj in razmišlja o svetništvu. Zaradi vsega »neznosnega trpljenja in krivic«.

Videli smo, kako nekdo laže in gleda sogovorniku v oči, pa to ni bil poslanec, ki zna ločiti med izrazoma »ne-dialoški« in »ne–ideološki«, ampak Janša, ki je namenoma izraza zamenjal zato, da je blatil veterane ZVVS (Združenje veteranov vojne za Slovenijo) in ZPVD Sever (Zveza policijskih veteranskih društev Sever). V resnici pa je še enkrat pokazal, kako deluje in s tem blatil samega sebe.

Levičarji očitno živimo v hudi zmoti, da je treba dogovore spoštovati. Zlasti tistega iz »svetega« časa, sporazumno podpisanega, da si nihče, nobena politična stranka ne bo lastila zaslug za osamosvojitev. Prav nam je, zakaj pa zaupamo manipulatorjem. Zakaj jim že leta to dopuščamo.

Še vedno mi tudi ne gre v glavo trditev, da razdvajamo mi in ne tisti, ki nas resnično razdvajajo. Kdo je ustanovil državo v državi? Svoje primitivne medije, posvečene za žalitve, poniževanje, za sovraštvo in laž? In svojo veteransko organizacijo VSO. Malo jih šteje, manj kot tisoč – zato pa imajo toliko več orožja – a še zanje pravijo, da niso vsi med njimi veterani ali pa zaslužni. Kljub temu hočejo poteptati mnenje 24 tisoč drugih veteranov in dve tretjini državljanov Slovenije, ki želimo, da se z muzeji in njihovimi zbirkami ukvarjajo strokovnjaki, ne politiki – za pripisovanje zaslug in prirejanje zgodovine.

Člani VSO – in janšisti na sploh – so sami »vzor« enotnosti, povezovanja in sprejemanja drugačnih stališč, kar imajo (samo) na koncu jezika, vse v njihovih odnosih je odvisno od njihove podredljivosti in Janševega nagrajevanja. (Peterle je enkrat odpadnik kot Krkovič, drugič vodja VSO.) Za vse kameleone med njimi bi lahko veljala prerokba Ivana Krambergerja: »Bojte se komunistov, ki bodo postali antikomunisti, pa v cerkve bodo letali in se delali vernike.« Ali pa žaljivke, ki jih je (pri Pirkoviču) kulturnemu ministrstvu z ministrico na čelu namenil ne ravno objektivni zgodovinar Dežman. Njegova projekcija se glasi približno takole: »Imajo božji kompleks, izgubili so stik z realnostjo, je življenje v laži … Rušenje muzeja osamosvojitve je genocid nad spominom, rušenje kolektivnega spomina …«

Da, to že ves čas počnejo janšisti, rušijo našo zgodovino in naš kolektivni spomin.

Polona Jamnik, Bled