Thomas Valva je 17. januarja 2020 umrl zaradi podhladitve, potem ko je noč prebil na hladnih tleh garaže svojega očeta, newyorškega policista. Star je bil komaj osem let. Čeprav sta krivdo zanikala, so očeta Michaela Valvo in njegovo takratno zaročenko Angelo Pollina spoznali za kriva umora in ogrožanja otroka. Pollinovo so pred dnevi obsodili na 25 let zapora, že prej so izrekli kazen tudi očetu. Dobil je dosmrtno kazen z možnostjo pogojnega odpusta po 25 letih zapora.

Thomas in njegova brata Anthony in Andrew so po razvezi staršev leta 2017 polovico časa preživeli s svojim očetom in njegovo zaročenko. Mati otrok Justyna Zubko - Valva se je sicer močno borila zoper to odločitev sodišča. Dokumentirala je modrice in druge oblike zlorabe, ki jih je zaznala na telesih svojih otrok, in jih pošiljala centru za socialno delo, vendar ji ne ta ne sodišče nista prisluhnila. Resno so jo vzeli šele, ko je Thomas tako tragično umrl in so očeta in zaročenko obtožili umora. Fantka sta zaklenila v mrzlo garažo svoje hiše na severni obali Long Islanda in ga pustila, da zmrzne, piše Independent. Ko so zjutraj prišli reševalci, je bilo zunaj 19 stopinj Celzija, Thomas pa je bil gol oziroma v trenerki, spuščeni do kolen, brez vzmetnice, odeje, blazine. V bolnišnici so ga lahko samo še razglasili za mrtvega, zaradi podhladitve so mu odpovedali organi. Ob najdbi je imel 24,4 stopinje.

Brez čustev

V obtožnici piše, da so pri očetu in zaročenki garažo večkrat imenovali kar otroška soba. Vsakič ko so se sinovi umazali, so bili kaznovani s spanjem na tleh brez vzmetnice in česar koli. Po besedah tožilca obstaja videoposnetek Thomasa, kako se trese na hladnih tleh in »z očmi prosi za pomoč«. Na dan je prišlo tudi, da je Angela Pollina poslala Michaelu, ki je usodno noč delal v nočni izmeni, posnetek otroka, preden je šel spat, in ga vprašala, ali naj ga naslednje jutro pošlje v šolo. Oče naj bi odgovoril: »Je.. ga, ta gnoj, Thomas. On ne gre nikamor.« Dve uri pred tem, ko so prišli reševalci, naj bi nadzorne kamere celo ujele Pollinovo, ko je Thomasa polivala z vodo. Dečka so našli brez znakov življenja. Medtem ko so mu poskušali vrniti utrip, oče ni pokazal nobenih čustev. Ko so ga v bolnišnici razglasili za mrtvega, je po navedbah medicinske sestre dejal: »Oh, doživel sem tudi že kaj bolj stresnega.« Pollinova si je v času prihoda reševalcev urejala frizuro, v bolnišnico je prišla šele 45 minut pozneje.

Oče naj bi po sinovi smrti na svojem telefonu poskušal izbrisati posnetke zlorabe otrok, vendar se je policiji uspelo dokopati do njih. Mama otrok Justyna Zubko - Valva je odkrito govorila o svojem boju s sodnim sistemom, da bi pridobila popolno skrbništvo. V videoposnetku, objavljenem leta 2018, je videti enega od otrok, ki ji je rekel, da jih bo »očka dal ven, na dvorišče«, če bodo rekli, da imajo radi svojo mamo. Po Thomasovi smrti je zaradi neukrepanja vložila 200 milijonov vredno tožbo proti več uradnikom centra za socialno delo, šolskim uradnikom, odvetnikom otrok v postopku za skrbništvo in tudi enemu od vrhovnih sodnikov okrožja.

Na sodišču so se učitelji spominjali, da so Thomasu, ki je bil »tako suh, da bi jedel drobtinice s šolskih tal«, dajali prigrizke in upali, da Angela Pollina tega ne bo opazila in se mu maščevala. Ravnatelj je pričal, da so otroci pogosto prihajali v šolo opraskani po obrazu, z rdečimi in na dotik mrzlimi lici, umazani od urina in blata. Thomasova učiteljica v drugem razredu je tudi dejala, da je bil zelo pogosto lačen. Dajala mu je prigrizke in ga pošiljala v kavarno, ampak se je potem morala soočiti z neodobravanjem Pollinove. Govorila ji je, da je otrok manipulator in lažnivec. »Tako suh je bil. Lahko si čutil njegove kosti,« je učiteljica težko zadrževala solze. Učitelji so centru za socialno delo poslali kopico prijav, vendar jih je oče nato obtožil maltretiranja družine. Še vedno ni jasno, zakaj pristojni niso ukrepali.