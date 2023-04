No, slednje se očitno pozna tudi v slovenskih gostilnah. Te dni je marsikje mogoče dobiti kakšno dobro medvedjo salamo, pa tudi medvedov golaž in druge dobrote se lahko znajdejo na kakšni mizi. In cene? Kakor kje. V Ljubljani je, kakopak, malo dražje, bližje viru sestavin pa stane malo manj. Saj veste, kako to gre. Cene vedno oblikuje razmerje med ponudbo in povpraševanjem. In vse kaže, da bo ponudbe te dni nekoliko več.