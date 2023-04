Povsem možno in verjetno je, da se bo te dni na Škotskem zgodilo še pred nekaj tedni nepredstavljivo: da bo policija spet potrkala na vrata doma nekdanje škotske premierke Nicole Sturgeon, prve ženske na tem položaju, ki je bila osem let daleč najbolj priljubljena politična osebnost na Škotskem, in jo aretirala.

Ko je konec marca nepričakovano odstopila, je bilo to kot udar strele z jasnega političnega neba, na katerem je bila osem let bleščeča zvezda, zlasti med približno polovico Škotov, ki so z njo povezovali sanje o škotski neodvisnosti. »V glavi in srcu vem, da je zdaj čas za odhod,« je 27. marca dramatično dejala Nicola Sturgeon ob svojem odstopu, za katerega naj bi se nenadoma odločila zaradi pomanjkanja osebnega življenja in zasebnosti. Zdaj je jasno, da to ni bil razlog, ali vsaj ne edini razlog.

Trkanje na vrata odgovornih za finance

Samo teden po njenem odstopu je policija prvič potrkala na njena vrata, da bi aretirala njenega moža Petra Murrella, ki je dober teden pred njo odstopil s položaja direktorja stranke SNP. Zasedal ga je od leta 1999, z Nicolo Sturgeon, ki je bila tega leta prvič izvoljena za poslanko, sta se poročila leto kasneje. Odstopil naj bi zaradi zavajanja javnosti s trditvijo, da ima SNP 30.000 članov več, kot jih je dejansko imela. Aretirali pa so ga v zvezi s preiskavo financiranja stranke in porabe donacij za kampanjo za škotsko neodvisnost. Natančneje: zaradi izginotja okoli 750.000 evrov za kampanjo. Po zaslišanju so ga izpustili na prostost in (še) ničesar obtožili.

Prejšnji teden je škotska policija aretirala zakladnika stranke Colina Beattieja, ki so ga po zaslišanju prav tako izpustili na prostost brez obtožb. Kljub temu je tudi on odstopil. V SNP tako pričakujejo, da aretacija kmalu čaka tudi nekdanjo premierko Sturgeonovo, ker je bila tudi ona, poleg njiju, v stranki pristojna za finance.

Na Škotskem je sicer tako, da policija osebe ne more zaslišati, če je ne aretira. Aretacija v tem primeru torej ne pomeni, da je oseba kršila zakon. Prav tako pa izpustitev na prostost ne pomeni, da ga ni. Pomeni pa, da se preiskava nadaljuje.

SNP zmanjkuje politične sape

Keith Brown, namestnik novega škotskega premierja Humze Yousafa, prvega muslimana na premierskem položaju na Otoku, je te dni požel glasne kritike opozicije, ker je trdil, da je SNP finančno najbolj transparentna stranka na Škotskem. Predsednik škotske konservativne stranke Craig Hoy je ocenil, da Brown očitno živi na drugem planetu. Nekaj je bilo očitno zelo narobe s financiranjem SNP, ki naj bi bivšemu direktorju in možu bivše premierke dolgovala veliko denarja, in s porabo denarja, namenjenega boju za neodvisnost. Za dobro mero težav je novi premier Yousaf v nedeljo razkril, da so oktobra lani revizorji, ki so pregledovali finančni položaj SNP, odstopili.

Je pa stranki SNP že pred policijsko preiskavo, ki je šokirala Škotsko in Veliko Britanijo, po petnajstih letih na oblasti začelo primanjkovati politične sape, predvsem ker ji nikakor ni uspelo ustvariti prepričljive podpore neodvisnosti, ki je njen glavni cilj. Zato je namreč stranka tudi nastala. Vseeno pa SNP na škotskih volitvah verjetno ostaja nepremagljiva sila, kar je posredno priznal celo vodja na Škotskem politično nepomembne konservativne stranke. Škote je pozval, naj na naslednjih volitvah taktično volijo za laburiste, in požel kritike v lastni stranki.