Mednarodni projekt: Mladi Kamničani posneli najboljši video o mikroplastiki

Po poldrugem letu se je zaključil mednarodni projekt evropskega programa Erasmus plus o problematiki mikroplastike v okolju. Mladi so ob zaključku posneli kreativne video zgodbe na temo svet brez mikroplastike. Med 34 sodelujočimi je zmagal videoposnetek, ki so ga ustvarili dijaki kamniške gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra.