V gozdu blizu obalnega mesta Malindi na jugovzhodu Kenije, kjer so konec tedna izkopali več deset trupel, poteka obsežna preiskava, oblasti pa se bojijo, da bi lahko odkrili še več posmrtnih ostankov žrtev. Pokojni naj bi bili privrženci krščanskega kulta, ki naj bi ga vodil pridigar Paul Mackenzie Nthenge, sicer vodja mednarodne cerkve Good news. Policija cerkvi očita, da je ljudem »prala možgane«, da so umrli zaradi stradanja.

Domnevajo, da bi se lahko nekateri verniki še vedno skrivali v okolici kraja Shakahola, kjer je policija posredovala v začetku meseca. Od takrat so rešili več ljudi, v množičnih grobiščih pa so našli več deset trupel. Po besedah policijskega načelnika, ki je danes obiskal prizorišče, kjer so našli trupla, so doslej potrdili 58 smrtnih žrtev. Med njimi so tisti, katerih trupla so izkopali, ter tisti, ki so umrli na poti v bolnišnico.

Nthenge se je marca predal policiji in bil obtožen, potem ko sta dva otroka umrla od lakote. Kmalu za tem so ga sicer izpustili, saj je plačal približno 700 dolarjev varščine. Policija ga je nato pridržala 15. aprila, ko je odkrila trupla njegovih štirih privržencev, ki naj bi jim naročil, naj stradajo, da bi se »srečali z Jezusom«. Nthenge zanika, da bi storil kakršnokoli kaznivo dejanje in vztraja, da je svojo cerkev zaprl že leta 2019. Sodišče bo primer obravnavalo 2. maja.