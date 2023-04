Na ljubljanski policijski upravi so sicer že v petek pojasnili razloge za obisk kmeta pred protestom. Kot so navedli, je šlo za zbiranje obvestil od oseb, ki bi lahko dale koristne podatke za uspešno izvajanje policijskih nalog. Pri tem so še zatrdili, da »gre za običajno obliko policijskega dela, s katerim ne ustrahujemo nikogar«.

Na objavo enega od kmetov, da ga je obiskala policija in ga spraševala, ali se namerava protesta udeležiti, so se konec minulega tedna ogorčeno odzvali v zunajparlamentarni stranki SLS, v Inštitutu 8. marec in v Pravni mreži za varstvo demokracije. Po njihovi oceni gre za »nesorazmeren poseg v pravico do mirnega zbiranja« pri čemer ima tak način policijskega dela pred protivladnimi protesti tudi zastraševalni učinek. Stranka SDS pa je danes zahtevala sklic parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki bi po njihovem predlogu obravnaval nesorazmerno poseganje policije v pravico do mirnega zbiranja in izražanja mnenj.

Danes je svoje mnenje podal tudi predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved, ki pa v tej obliki policijskega dela ne vidi represije, temveč jo ocenjuje kot običajno prakso. »Glede na to, da smo tudi mi policijski sindikat, ko so stavkali, podprli, menim, da bodo tudi oni nas obravnavali kot državljane, ki imamo ustavno pravico protestirati,« je še poudaril Medved.

Policija v torek v središču Ljubljane pričakuje več tisoč protestnikov

Policija na protestu kmetov, ki se bo začel v torek opoldne v središču Ljubljane, pričakuje 2000 do 3000 udeležencev. »Število policistov bo na Trgu republike v zadostnem številu, ti pa bodo napore usmerili predvsem v zagotavljanje pretočnosti prometa ter varnosti,« je dejal vodja sektorja splošne policije na Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave Tomislav Omejec.

Kot je povedal, policija z organizatorji protesta, Sindikatom kmetov Slovenije, odlično sodeluje, a gre za shod s povečano stopnjo tveganja, predvsem zaradi narave shoda: »Pričakujemo, da bodo kmetje na protest prišli s traktorji in drugo kmetijsko mehanizacijo, zato pričakujemo, da bodo pri njihovem prihodu in odhodu težave v prometu.«

Koliko bo protestnikov, bo po njegovih besedah odvisno od mobilizacijskega potenciala in od drugih okoliščin, tudi od vremena. Ker organizator poziva k protestu tudi v lokalnih skupnostih, pričakujejo izražanje protesta tudi v drugih krajih po državi, je dodal. »Zaradi odličnega sodelovanja z organizatorji pa pričakujemo, da bo shod potekal mirno,« je dodal Omejec.

V sindikatu medtem v zvezi s protestom, ki se bo začel v torek ob 12. uri pred državnim zborom v Ljubljani, usklajujejo še zadnje podrobnosti. Udeleženci protesta vse od Prekmurja in Primorske do hrvaške in avstrijske meje bodo v zgodnjih dopoldanskih urah z organiziranimi avtobusnimi prevozi in osebnimi avtomobili krenili na pot proti prestolnici, tisti iz okoliških krajev pa bodo prispeli s traktorji in z njimi pripravili mimohod, je orisal Medved.

V sindikatu kmete pozvali k varnemu, mirnemu in kulturnemu protestu

Predsednik sindikata kmetov je izrazil pričakovanje, da se bo traktorjev skupaj zbralo okoli 500, a hkrati opozoril, da je povsem natančno število težko napovedati. »Predvidevamo, da jih bo več, kot jih je bilo na zadnjem shodu,« je dejal. Dodatno je pojasnil, da vsi traktorji ne bodo prišli v prestolnico, temveč se bodo zbrali na štirih do petih zunanjih lokacijah, odkoder bodo, v kolikor bo to potrebno, prišli izrazit podporo tudi v Ljubljano. »Podrobnosti o lokacijah bodo znane tekom današnjega dne,« je še dodal.

»Kmete pozivamo k varnemu, mirnemu in kulturnemu protestu. Menimo, da je to naša ustavna pravica, ne želimo zganjati panike in nemirov ne v središču Ljubljane in ne med našimi ljubimi potrošniki,« je bil jasen Medved. Kmetje od njih zahtevajo in pričakujejo, da v celoti izpogajajo zahteve, ki so jih podali na vlado. Če s tem ne bodo uspeli, potem enostavno ne bo več pogojev za normalno kmetovanje, meni predsednik sindikata kmetov »Okoljevarstvene organizacije so začele na naših kmetijah, zemljiščih in lastnini postavljati režime. Kmetje na svoji zemlji nismo več absolutni gospodarji in tega si več ne moremo dovoliti,« je poudaril.

Po njegovih besedah so torkov shod prijavili in napovedali pristojnim institucijam. »V Ljubljano prihajamo, da si izborimo pogoje, ki jih imajo ostali evropski kmetje, ne prihajamo po denar, imamo zahteve glede normalnih pogojev za kmetovanje. Zakonodajni ukrepi, ki so predvideni, kot je zakon o varstvu živali, nas samo omejujejo,« je vnovič pojasnil razloge za protest.

Medved: Politika naj nas pusti pri miru

O podpori političnih strank pa je dejal, da želijo biti »z njimi vse stranke, ne zgolj SLS«. »Se jim zahvaljujemo, ampak jih ne rabimo, naj bodo tam, kjer so bili do sedaj. Politika naj nas pusti pri miru, mi rešujemo kmečki stan in pogoje za kmetovanje ter hkrati tudi, da bodo imeli mladi voljo do kmetovanja. Naš največji cilj je mlade ohraniti na kmetijah,« je še izpostavil Medved.

Kmetje so zahteve do vlade zbrali v več točkah. Med njimi so, da naj nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja, da se ponovno preuči in zmanjša območja Nature 2000, da se kmetov ne obremenjuje z novimi davki, da so ukrepi jasni in administrativno nezahtevni, ter da se neposredna plačila in ostala sredstva uskladijo z inflacijo.

Zahtevajo tudi zmanjšanje populacije zveri in divjadi ter takojšnji začetek učinkovitega upravljanja populacije. Prav tako zahtevajo ureditev zakonodaje za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za proizvodnjo hrane, obravnavo živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja ter popolno zavrnitev uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev na ravni celotne države. Podoben shod, kot bo potekal v torek, so že pripravili 24. marca, čemur je nato sledil sestanek z vlado in dogovor o oblikovanju delovne skupine.

Minuli teden so nato predstavniki organizacij s področja kmetijstva javnost obvestili, da so opustili pogajanja z vlado, saj da ta ne izpolnjuje njihovih pričakovanj. Kot so pojasnili, je bil »kaplja čez rob« predlog novele o zaščiti živali, ki je zanje ponižujoč.

Podporo protestu so danes izrazili v Forumu za kmetijstvo in podeželje pri SDS. »V forumu za kmetijstvo in podeželje se v celoti strinjamo, da trenutna kmetijska politika ni oblikovana v dogovoru s kmeti niti ni oblikovana za kmete. Poleg tega ogroža okoljske cilje, vodi v zaraščanje kmetij, opuščanje kmetovanja in širjenje zveri ter tujerodnih vrst,« so zapisali v sporočilu za javnost.