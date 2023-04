Kot je dejal Toni Pugelj, bodo do konca junija na streho nakupovalnega središča postavili fotovoltaični sistem v vrednosti 748.000 evrov. Sončna elektrarna bo imela vsaj 1225 sončnih panelov, njena moč pa bo med 500 in 600 kilovatov. S tem bodo v Aleji lahko pokrili do 15 odstotkov potreb po električni energiji.

Z novim fotovoltaičnim sistemom bodo po besedah Puglja zmanjšali emisije ogljikovega dioksida za 139 ton, kar je enako, kot če bi zasadili 6395 dreves. »V bodoče nam je cilj narediti objekt čim bolj samooskrben, se pravi, da vso energijo, ki jo lahko sami proizvedemo, tudi sami porabimo,« je dejal Pugelj in dodal, da je Aleja lani prejela certifikat energetske učinkovitosti družbe Tüv Austria.

Aleja letos izbrana za najboljše nakupovalno središče v Ljubljani

V okviru raziskave javnega mnenja založbe turističnih vodičev In Your Pocket je bila Aleja letos izbrana za najboljše nakupovalno središče v Ljubljani. Trenutno je med nominiranci za finalista mednarodnega tekmovanja pri Evropskem združenju nakupovalnih središč ECSP Design and Development Awards, je poudaril Pugelj. V Aleji so letos svoja vrata odprle tudi nove trgovine, in sicer Relax, Okaidi, Galileo in doživljajski fitnes Sported, je še dejal Pugelj.

Aleja Ljubljana sodi pod okrilje družbe Spar European Shopping Centers (SES). Kot je spomnil Pugelj, ki je obenem direktor SES Slovenija, so v nakupovalnih središčih SES v Sloveniji lani ustvarili 660 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 20 odstotkov več kot leto prej. Nakupovalna središča Aleja Ljubljana, Citypark Ljubljana, Center Vič Ljubljana, Citycenter Celje in Europark Maribor je lani obiskalo več kot 23 milijonov obiskovalcev.

Praznovanje 3. rojstnega dne Aleje

Z današnjo novinarsko konferenco se je sicer začelo dogajanje v okviru praznovanja 3. rojstnega dne nakupovalnega središča Aleja. Osrednji del bo med 10. in 13. majem, ko bo obiskovalce med drugim zabaval robotek Lej-3, ogledali pa si bodo lahko tudi tovarno milnih mehurčkov, je pojasnila vodja marketinga pri Aleji Klavdija Miklavžin Javornik. Vrhunec slovesne dogaja bo 12. maja, ko se bo pred Alejo odvil koncert, na katerem bodo nastopili Nipke & The Nipples, Nina Pušlar ter Vlado Kreslin in Mali bogovi. Kot je poudarila Miklavžin Javornikova, bodo vsi dogodki brezplačni, dogajanje pa bo mogoče spremljati tudi preko Alejinih družbenih omrežij.