Britansko monarhijo podpira 58 odstotkov vprašanih, 26 odstotkov se jih zavzema za izvoljenega voditelja države, 16 odstotkov pa jih je neodločenih, kaže raziskava družbe YouGov, ki jo je pred majskim kronanjem Karla III. naročil britanski BBC.

Na drugi strani več kot tri četrtine mladih Britancev, starih od 18 do 24 let, pravi, da jih kraljeva družina ne zanima, 38 odstotkov pa bi jih raje imelo izvoljenega voditelja države.

Največjo podporo monarhiji so izrazili starejši. V starostni skupini od 50 do 64 let jih kraljevo vladavino podpira 67 odstotkov, v skupini starejših od 65 let pa 78 odstotkov. 45 odstotkov od skupno 4592 anketirancev meni, da Karel III. ni v stiku z izkušnjami Britancev, medtem ko jih 36 odstotkov meni nasprotno.

Karel III. si sicer že desetletja prek svojih dobrodelnih organizacij prizadeva za podporo prikrajšanih, kar njegovi podporniki smatrajo kot dokaz, da je v stiku z ljudmi, vključno z mladimi. Danes 74-letni Charles je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja še kot prestolonaslednik ustanovil poseben sklad, s katerim je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP do leta 2020 pomagal milijonu mladih, starih od 11 do 30 let, iz depriviligiranih okolij.

A BBC ob tem izpostavlja, da so Britanci v obdobju vse višjih življenjskih stroškov občutljivi tudi glede finančne porabe v zvezi s kraljevo družino. To se je med drugim pokazalo v nedavni anketi YouGov, ki je ugotovila, da jih večina ne podpira vladnega kritja stroškov kronanja.

Stroški Karlovega kronanja bodo sicer znani šele po dogodku, kronanje njegove matere in predhodnice Elizabete II. pa je leta 1953 stalo 20,5 milijona funtov.