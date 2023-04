»Kitajska spoštuje status nekdanjih republik in suverenih držav po razpadu Sovjetske zveze,« je novinarjem v Pekingu danes dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning. S tem se je odzvala in posredno distancirala od izjav, ki jih je nedavno podal kitajski veleposlanik v Franciji Lu Shaye in s katerimi je postavil pod vprašaj suverenost nekdanjih sovjetskih republik po mednarodnem pravu.

Lu je namreč v nedavnem pogovoru za francosko televizijo LCI na vprašanje, ali polotok Krim pripada Ukrajini, dejal, da je odvisno od tega, kako gledamo na to zadevo, in pri tem izpostavil, da je Krim v preteklosti že bil ruski. Dejal je še, da po mednarodnem pravu nekdanje sovjetske republike nimajo urejenega statusa, saj da nikoli ni bil sprejet mednarodni dogovor, ki bi opredelil njihov status suverenih držav.

»Po razpadu Sovjetske zveze je bila Kitajska ena prvih držav, ki je vzpostavila diplomatske odnose s temi državami,« je danes poudarila tiskovna predstavnica Mao. Na vprašanje novinarjev je potrdila, da Kitajska tudi Ukrajino obravnava kot suvereno državo.

Polemik v zvezi z izjavami kitajskega veleposlanika Mao sicer ni pripisala slednjemu, ampak »nekaterim medijem«, ki da so izkrivili kitajsko stališče do Ukrajine in zanetili spore v odnosih z zadevnimi državami.

Izjave povzročile veliko razburjenja

Sporne izjave so v Evropi in še zlasti v baltskih državah, ki so se izpod sovjetske oblasti osamosvojile leta 1991, povzročile veliko razburjenja. Litva, Latvija in Estonija so danes na pogovore poklicale kitajske veleposlanike, da pojasnijo izjave njihovega diplomatskega kolega v Parizu.

Kot je dejal litovski zunanji minister Gabrielius Landsbergis, bodo diplomate prosili, naj pojasnijo, ali se je »kitajsko stališče glede neodvisnosti spremenilo, in da naj jih spomnijo, da nismo postsovjetske države, ampak smo države, ki jih je Sovjetska zveza nezakonito okupirala«.

Njegov estonski kolega Margus Tsahkna pa je dejal, da želi izvedeti, »zakaj ima Kitajska takšno stališče ali komentarje o baltskih državah«.

Latvijski zunanji minister Edgars Rinkevičs je že pred tem na Twitterju stališča kitajskega veleposlanika označil za »povsem nesprejemljiva«. Kritikam na račun Luja se je pridružil tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je njegove izjave prav tako označil za »nesprejemljive«. »Evropska unija lahko samo domneva, da te izjave ne predstavljajo uradne politike Kitajske,« je dodal v tvitu.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je na Twitterju danes sporočil, da bodo odnosi med EU in Kitajsko na dnevnem redu junijskega zasedanja Evropskega sveta.