V neto znesku je povprečna neto plača za februar znašala 1391,65 evra in je bila od plače za januar nominalno nižja za 0,5 odstotka, realno pa za 1,2 odstotka. Od povprečne neto plače za februar lani je bila medtem nominalno višja za 12,2 odstotka, realno pa za 1,3 odstotka.

Februarja so se plače nekoliko zvišale le v zasebnem sektorju. V primerjavi s plačo za januar se je povprečna bruto plača v zasebnem sektorju zvišala za 0,6 odstotka, v javnem sektorju pa znižala za 2,8 odstotka.

Na letni ravni se je povprečna bruto plača zvišala tako v zasebnem kot javnem sektorju, pri čemer je bila rast v zasebnem sektorju 11,3-odstotna, v javnem pa 9,5-odstotna.

V osrednjeslovenski regiji najvišja plača

Najvišjo povprečno bruto plačo so za februar prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji – z 2397,82 evra je bila za 12,4 odstotka višja od slovenskega povprečja. Na drugi strani lestvice so zaposleni v primorsko-notranjski statistični regiji, kjer je povprečna bruto plača za februar znašala 1842,68 evra.

Na ravni dejavnosti ostaja najvišja povprečna bruto plača v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, za februar je znašala 2860,13 evra. Sledile so finančne in zavarovalniške dejavnosti (2859,11 evra). Najnižja povprečna plača pa je bila izplačana v dejavnosti gostinstvo (1542,82 evra).