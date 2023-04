Za notranje prostore je najbolj primerno gojenje kalčkov in mikrozelenja – drobnih rastlinic, ki jih uživamo že nekaj dni po kaljenju. V začetni fazi rasti namreč rastline ne potrebujejo veliko svetlobe, temveč predvsem toploto in vlago. Gojenje kalčkov in mikrozelenja je praktična, cenovno dostopna in hitra rešitev za celoleten vir domače zelenjave.

Pobiranje pridelka vsak teden

​Mikrozelenje so užitne rastline, ki jih vzgojimo iz različnih semen. Priljubljeni so grah, redkvice, sončnice, gorčica in podobno. Rastline po kalitvi rastejo še kakšnih 5–10 dni, potem jih porežemo in uporabimo kot svežo zelenjavo v solatah, sendvičih, kot prilogo ali dekoracijo. Nekatere sorte so blagega okusa, druge (na primer poganjki redkvic) pa zelo intenzivnega, zato imamo kar nekaj možnost za kombiniranje okusov.

Kalčki rastejo še hitreje

Svet mikrozelenja je blizu gojenju kalčkov. Bistvena razlika je čas rasti, saj kalčke zaužijemo neposredno po kaljenju, mikrozelenje pa raste še nekaj dni, da rastline razvijejo prve liste. Kalčke lahko gojimo povsem v temi, mikrorastline pa potrebujejo svetlobo. Za kalčke stročnic je celo priporočljivo, da jih gojimo v temi, saj se tako razvijejo dolgi beli poganjki. Za to tehniko je najbolj primeren odslužen tetrapak z luknjami. V tetrapaku ali podobni zaprti posodi se kalčki razvijajo v popolni temi, luknje pa zadostujejo za zračenje in zalivanje. Po približno tednu dni tetrapak razrežemo in če je šlo vse po sreči, je do zadnjega kotička napolnjen s kalčki. Kalimo namočena semena stročnic, brokolija, vodne kreše in podobnih rastlin. Semena morajo biti primerna za uživanje, tista iz setvenih vrečk za to niso primerna.

Zadostujeta sobna temperatura in vlaženje

Tudi gojenje mikrozelenja ni zahtevno. Mogoče je skozi vse leto, potrebujemo pa zgolj posodo za gojenje, kakovostno zemljo in semena, vodo in nekaj prostora na okenski polici. Namočena semena razporedimo po substratu in v naslednjih dneh preverjamo, da je ta stalno vlažen. Ko smo z velikostjo rastlinic zadovoljni, jih porežemo s škarjami. Za gojenje lahko kupimo namenske posode z mrežastim vstavkom, ki omogočajo gojenje mikrozelenja brez prsti. Semena poženejo korenine v vodo, iz katere dobijo dovolj hranil za rast v prvih dneh. Na ta način lahko uporabimo cele rastline s koreninami vred, brez prsti je tudi manj dela s čiščenjem pridelka.

Občutljive koreninice

Rastline so na začetku rasti zelo občutljive. Nadzorovani pogoji notranjih prostorov jim ustrezajo, zato je gojenje kalčkov in mikrozelenja lažje v notranjih prostorih. Med štirimi stenami so rastline zaščitene tudi pred škodljivci in vetrom. Največja nevarnost za mlade rastline je neustrezno zalivanje in posledično gnitje korenin. Substrat mora biti vedno vlažen, ne pa namočen. Če mikrozelenje gojimo na mrežasti podlagi, je zalivanje bolj kontrolirano. Rastline črpajo vodo iz spodnje posode, ki jo dvakrat na dan zamenjamo. Pri tem pod tekočo vodo speremo rastline, saj je to učinkovita preventiva proti gnitju korenin. Mrežaste posodice za kaljenje so koristen pripomoček, saj lažje preverjamo stanje rastlin. Zaradi odsotnosti prsti je gojenje bolj čisto, izkoristek pa je zaradi uporabe celotnih rastlin neprimerno večji. Če se odločite za gojenje v zemlji s klasično posodo, je vsaj na začetku potrebno natančnejše spremljanje razmer, kasneje pa že lahko zaupamo občutku. Za gojenje so ustrezne različne plitve posode in škatle, ki morajo biti primerne za uporabo z živili. Če posoda nima lukenj za odtekanje vode, je nujen peščen drenažni sloj.

Od mikrozelenja do nedeljskega kosila

Zelenje na okenski polici je v stanovanju običajno edina možnost za ukvarjanje z vrtnarstvom, kot dodaten vir zelenjave pa je priljubljeno tudi pri tistih z lastnim vrtom. Mikrozelenje je bogato z vitamini in minerali, je pa tudi cenovno ugoden način za dostop do razmeroma butične zelenjave, ki bo kuharskim navdušencem zagotovo predstavljala vir navdiha. Zaradi hitre rasti jih lahko enostavno vključimo v tedensko načrtovanje jedilnika, gojenje miniaturnih rastlinic pa je zanimivo tudi najmlajšim, ki jih lahko tako navdušimo nad vrtnarjenjem.