Kolesa so dobro ukoreninjen način potovanja po mestu. So univerzalen način za premagovanje krajših razdalj, ki je cenovno dostopen in primeren za vse starosti. S prihodom električnih koles in skirojev se je pojavil nov način potovanja, ki združuje okretnost, hitrost in le neznaten fizični napor.

Hitrejše od drugih vozil

Slovenska mesta so z vidika razdalj in terena zelo obvladljiva. Večina večjih mest pri nas leži v ravninskem svetu in na kratkih razdaljah je kolo časovno učinkovitejše od drugih prevoznih sredstev. Kolo se premika hitro, okretno in neodvisno od gneče na cesti. Po izračunih je kolo na urbanih površinah najhitrejše prevozno sredstvo na razdaljah do pet kilometrov. K temu prispevajo hitrejše gibanje v prometu, ustrezna kolesarska infrastruktura in odsotnost iskanja ter plačevanja parkirnega prostora.

Tudi za srednje razdalje

Sodobna električna kolesa so prevozna sredstva, ki temeljijo na kolesu, a so po zmogljivostih visoko nad njimi. Premagovanje razdalj je z njimi povsem enostavno, avtonomija baterije pa pri večini zadostuje za 70–120 kilometrov. Z električnim kolesom lahko torej premagujemo tudi razdalje med različnimi kraji, čeprav to z mestnimi kolesi ni najbolj običajno. Dalj časa trajajoče kolesarjenje je lahko neudobno, glede prtljage pa smo omejeni z velikostjo nahrbtnika ali košare. Z električnimi kolesi večinoma opravljamo kratke razdalje, pri čemer napolnjena baterija največkrat zadostuje za teden ali dva vožnje. Baterije e-koles se polni s priloženim polnilnikom, ki ga lahko shranimo tudi v nahrbtnik in baterijo napolnimo na cilju, če pred tem nismo imeli priložnosti. Baterijo se lahko polni tudi sredi cikla in ni potrebno popolno praznjenje. Polnjenje povsem prazne baterije sicer traja 2–8 ur (odvisno od kapacitete in zmogljivosti polnilnika). Dobra stran električnih koles je tudi, da jih lahko ob prazni bateriji poganjamo s pedali.

Resno prevozno sredstvo

Električno kolo omogoča fizično manj naporno kolesarjenje. Motor ne deluje povsem samostojno, temveč zgolj dodaja moč našemu vrtenju pedalov. Vožnja po ravnini je mogoča praktično brez vsakega napora, v klanec se nekoliko ogrejemo, a ne zadihamo. Kolo tako postane povsem resno prevozno sredstvo za pot v službo in po drugih opravkih, kamor želimo prispeti spočiti in urejeni. Povsem samostojen pogon najdemo zgolj pri električnih skirojih. E-skiroji so kot manjša, lažja in cenejša alternativa močna konkurenca e-kolesom, vendar njihova zmogljivost ni tako velika in kapaciteta polne baterije zadostuje za približno 30–40 km. Kolesarji so do skirojev zadržani tudi zaradi specifičnega položaja voznika in majhnih, za neravnine občutljivih koles.

Z dobro infrastrukturo je avto manj privlačen

Električno kolo ima kot alternativa običajnemu kolesu svoje omejitve. S kolesom ne moremo prevažati večjega tovora ali sopotnikov. Na kolesu smo neposredno odvisni od vremena, in to ne zgolj od dežja – vpliv imajo tudi veter in nizke ali visoke temperature. Da električno kolo v mestu izkoristi ves potencial, je nujno potrebna dobra infrastruktura. To so kolesarske steze in kolesarnice, učinkovit javni prevoz za primer slabega vremena, uporaben sistem za najem ali souporabo osebnega vozila. Z visoko kakovostjo teh storitev je potreba po lastništvu osebnega avtomobila v mestu znatno zmanjšana, zmogljivo kolo pa vabljiva naložba. Ne glede na vse je električno kolo dobra sezonska ali celoletna alternativa osebnemu avtomobilu, ki nam omogoča, da se izognemo pločevinasti gneči.