Prav to se je zgodilo s stanovanjem, katerega prenovo so lastniki zaupali arhitektoma Urši Križman in Luki Fabjanu iz studia AINO. Tipsko razporeditev prostorov stanovanja, ki z balkonom vred meri 45 kvadratnih metrov, sta z manjšimi posegi spremenila v sodoben dom, ki izpolnjuje želje in potrebe mlade družine. Novi tloris ima prehodno krožno zasnovo, ki pomembno vpliva na občutke dojemanja svetlobe in razsežnosti stanovanja, saj je postalo svetlejše in na videz večje. Izginili so tudi prej skriti koti in kotički, ki so vstopili v novo funkcijo. Nastalo je pretočno, lahkotno domovanje, kjer posamezni prostori niso zamejeni s stenami.

Skrito lahko postane vidno

Ločnice bivalnega prostora, če jih lahko tako imenujemo, diskretno vzpostavljajo posamezni večji volumni, bodisi pohištveni elementi, kot so omare, bodisi inštalacijski elementi, kakršen je vertikalni jašek. Tisto, kar naj bi bilo skrito, je lahko tudi vidno in estetsko. In tukaj pride do veljave beton kot osnovni gradnik objekta. Blok je namreč zgrajen po načelu prefabricirane betonske gradnje. Njegov osnovni modul je 120 cm širok betonski element, ki določa tlorisne zasnove vseh stanovanj. In prav iz te zasnove se je porodila celostna ideja ambienta. Povsem tehnični vidik reševanja lasnih razpok med modularnimi betonskimi bloki je botroval zamisli o dilatacijskih profilih, ki nakazujejo raster prefabriciranih elementov v notranjosti stanovanja. Na prvi posluh se sliši zapleteno, a pogled na del stene, kjer je omet povsem umaknjen in se razkrije surov neobdelan beton z vsemi svojimi nepravilnostmi in površnostmi, pojasni vse. Domišljija in drznost arhitektov je betonsko strukturo spremenila v uokvirjeno umetniško delo. Razkritje skeleta stanovanja se zrcali v betonskem elementu, ki je del kuhinjske konstrukcije, in v mizici, ki so jo zasnovali posebej za to stanovanje.

Izpostavljeni elementi na uniformiranem ozadju

Pohištvo je preprosto in asketsko, njegova temeljna naloga je uporabnost. »Hkrati pa,« pravita arhitekta, »uniformirano pohištvo predstavlja dobro ozadje za posamezne izpostavljene elemente. Fantastična luč nad jedilno mizo, stol, stikala, vitrina in nekateri drugi kosi pohištva tako pridobijo pozornost in spodbudijo opazovalca, da se sprehodi po prostoru.« Na sprehodu odkriva lepe unikatne detajle, kakršno je glineno svetilo nad kuhinjskim pultom – ročno delo, nastalo v ateljeju Studia Aino.

Seveda je tudi les v stanovanju nepogrešljiv, brez njega ni domačnosti in topline. Stekleni zidaki pa so pravšnji material, ki omogoči naravno svetlobo tudi v kopalnici. Kot pravita arhitekta, stanovanje po prenovi ponuja mnogo več, kot lahko prikažejo fotografije. A tudi na njih je mogoče videti, da je njuna zamisel več kot le uspela.