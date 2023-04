S tem bosta donatorja nadaljevala, kar sta začela lani, ko sta donirali Porodnišnici Ljubljana. V letošnjem letu se podpora družinam in najmlajšim nadaljuje z donacijami otroškim vrtcem po celotni jadranski regiji v skupni vrednosti več 600 tisoč evrov. MK Group donacijo uresničuje v sklopu 40 – letnice uspešnega poslovanja. Tokrat bodo denarja iz donacije deležni vrtci v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Izoli in Portorožu. Po besedah Jovana Purarja, direktorja MK Group, so »otroci in prihodnje generacije središče družbeno odgovornega programa Podpora družini. Naš cilj je ustvarjanje čim boljšega okolja za prihodnje generacije. Ne predstavljamo si boljšega načina za praznovanje poslovne rasti MK Group, kot je obdarovanje naših najmlajših.« Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke, pa dodaja: »Z našo vizijo, vrednotami in projekti želimo v Gorenjski banki prispevati k aktivni in vključujoči družbi.« Projekt Podpora družini poteka v Sloveniji, na Hrvaškem v Srbiji in Črni gori, kjer posluje MK Group.