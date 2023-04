Kralji so odlično začeli četrto tekmo in v uvodni tretjini tekmecu niso pustili dihati - za prednost 3:0 je z igralcem več na ledu zadel tudi Kopitar -, nato pa so naftarji v drugi izenačili na krilih razpoloženega Nemca Leona Draisaitla, ki je v tem delu tekme dosegel dva gola in podajo.

Tretjo tretjino so v dvorani crypto.com Arena spet bolje začeli gostitelji, ki so po zadetku Matta Roya vnovič povedli. Vendar so gosti preko Evanderja Kana dobre tri minute pred koncem rednega dela izenačili, v podaljšku pa je tekmo odločil Zach Hyman.

Peta tekma bo v torek v Kanadi.