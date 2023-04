Do kanibalizma prihaja tudi med živalskimi vrstami, omenjajo se pajki, kače in celo šimpanzi. Nanj pa naletimo tudi v avtomobilizmu, kjer je s povečevanjem palete vozil znotraj ene znamke celo vse bolj izrazit. Tokrat bomo pisali o svojevrstnem primeru kanibalizma. Fordova velika enoprostorca galaxy in S-max sta si namreč na prvi pogled tako zelo podobna, da sta drug drugemu zagotovo odžirala kupce. A to kmalu sploh ne bo več pomembno. Njuni starši so se namreč odločili, da ju aprila letos v tovarni v Valenciji prenehajo izdelovati, namesto njiju pa naj bi v bližnji prihodnosti predstavili električno gnano različico. Ali bo šlo za enoprostorca ali pa še enega v vrsti športnih terencev, še ni znano, je pa avtomobila v grob spravilo slabo povpraševanje. V letu 2021, na primer, so jih v Evropi skupaj prodali vsega 12.100. Tako avta v Sloveniji ni moč več naročiti, saj prodajajo samo še zalogo. Kar je milo rečeno škoda. Zakaj? Odgovor bodo ponudile vrstice, ki sledijo.

Gre za največjo transformacijo v zgodovini podjetja, pravijo pri Fordu, ko beseda nanese na njihove načrte, da bodo v Evropi najkasneje do leta 2030 vsi njihovi avti električno gnani, že do prihodnjega leta naj bi bilo takšnih sedem. Da je galaxyja in S-maxa glede na trende potrebno elektrificirati, so razvojniki dobro vedeli, zato so pred dvema letoma predstavili hibridno različico, ki pa povpraševanja ni prebudila. Žal, saj je bila kombinacija bencinskega in električnega motorja s sistemsko močjo 190 konjev (140 kW) zadetek v polno, ne zgolj zaradi zmogljivosti (glej tabelo), temveč tudi, ker je bila poraba na ravni dizelskega motorja okoli 8 litrov. Za avta z osnovno težo blizu dveh ton vsekakor pohvalno. Kot je pohvalno tudi, da je doseg z enim polnjenjem okoli magične tisočice kilometrov. Se je pa izkazalo, da gre za neke vrste eksperiment. Sicer brez mešanja kemičnih spojin in brez nevarnih eksplozij, a vendarle. Sami sodimo med tiste, ki trdijo, da so (tudi) hibridi prihodnost. Ne sicer brez ogljičnega odtisa, a vendarle. Sploh v mestih namreč prevozimo večino časa na elektriko. Seveda ne galaxy ne S-max nista primarno namenjena mestni vožnji, temveč sta še najbolj podobna muli, ki od veselja riga, ko jo maksimalno natovorimo. In natovorimo jo lahko z veliko začetnico. Že osnovnih 700 prtljažnih litrov obeta prostorska nebesa (dostop do njih olajšajo električno pomična sicer zajetna prtljažna vrata), ko zadnje tri sedeže podremo, pa je prostornina še trikrat večja. Vsi trije sedeži so vzdolžno pomični, posebnost galaxyja pa je, da premore še dva v tretji vrsti. Ali prevedeno, pelje lahko do sedem potnikov. To je po eni strani dodana vrednost, po drugi pa velja omeniti, da dostop zahteva poznavanje vsaj osnovnih gimnastični termin in tudi, ko se do sedeža skobacate, se vanj lahko udobno namesti le otrok.

Sami se dostikrat vprašamo, zakaj so športni terenci priljubljeni, enoprostorci pa ne. Skupno jim je namreč, da se sedi visoko in udobno, preglednost pa je na visoki ravni. Tako je verjetnost, da vas bo kdaj uščipnilo v križu, minimalna. A kar jih razlikuje, je predvsem videz, saj SUV-i delujejo veliko bolj mišičasto, zato so kupci prepričani, da so bolj varni. Pa čeprav niso. Tudi galaxy in S-max sta se namreč lahko pohvalila z maksimalnimi petimi zvezdicami na testnih trčenjih EuroNCAP. Najbolj jima zamerimo, da notranjost nima kaj dosti z besedico sodobna, saj je ostala v letu 2015, ko sta avta doživela popolno prenovo; manjša je sledila štiri leta kasneje. Zaslon na dotik je zato glede na trenutne trende premajhen. A po drugi strani je do vseh menijev mogoče dostopati prek različnih gumbov, kar bodo cenili predvsem bolj konservativni in starejši uporabniki. Veseli veliko zaprtih predalov in odlagalnih mest, pohvaliti pa velja tudi delovanje aktivnega tempomata, ki v kombinaciji z brezstopenjskim samodejnim menjalnikom z vzdrževanjem varnostne razdalje, pospeševanjem in zaviranjem voznika razbremeni, vožnjo pa naredi bolj udobno in tudi varno.

A za tisto pravo ljubezen, ki zna odpuščati, je treba še kaj več. In v primeru testnih galaxyja in S-maxa je svoje vsekakor prispevala tudi neljudska cena, ki je bila pri obeh blizu 50 tisočakov. Če jo sicer preračunamo na dolžinske centimetre in prtljažne litre, ugotovimo, da zanjo dobimo veliko avtomobila, a potencialni kupci so menili drugače. Kupci pa imajo vedno prav. Počivajta v miru!

vzporedni test Ford galaxy 2,5 duratec hybrid FHEV V-line in ford S-max 2,5 duratec hybrid FHEV vignale

