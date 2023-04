Si predstavljate, da je vaša služba gledanje v prihodnost? Pa pri tem nimamo v mislih, da ste jasnovidec, ki napoveduje prihodnost s pomočjo steklene krogle. Napovedovanje prihodnosti namreč sodi med opise službe oblikovalca avtomobilov. Jorge Diez sodi mednje. Je namreč oblikovalec z veliko začetnico in svoje delo že 20 let opravlja z odliko. Se še spomnite audija TT coupeja ali audija A7? Kaj pa seatov leon, ibiza in ateca? Pri vseh je imel ta Španec prste vmes, trenutno pa svoje poslanstvo udejanja kot šef oblikovanja znamk Seat in Cupra. Slednja pa vse bolj trka na vrata kupcev, ki si želijo štirikolesnik, ki je nekaj posebnega in izstopa.

Rodil se je v Galiciji, študiral industrijski dizajn, a pokazal velik interes za dizajniranje mode, grafike in transporta. »Zame je avto objekt, ki združuje vse našteto,« je opisal, zakaj je za nadaljevanje študija izbral London in njihov RCA (Royal College of Art), kjer je raziskoval vse naštete discipline. Kmalu je dobil pripravništvo pri Audiju in štipendijo, nato pa tudi službo pri nemškem podjetju, ki je del skupine Volkswagen. Leta 2019, ko je bil zaposlen pri Seatu, je bil del moštva, ki se je pripravljalo, da Cupra postane samostojna znamka, ki jo bo odlikoval izjemen dizajn, avtomobili pa naj bi bili tudi električno gnani.

Avti že z obliko izražajo, da so zabavni za vožnjo

»Na evropskem trgu že leta ni bilo nove znamke. Ponudila se nam je priložnost, da se na trgu pozicioniramo višje,« je Diez kmalu ugotovil, da je pred Cupro lepa prihodnost, saj je merila na čustva kupcev. »Ni potrebe, da bi bili avtomobili znamke Cupra všeč vsem, toda tisti, ki jim bodo, se bodo vanje zaljubili.« Prav električni tavascan naj bi ob električnemu bornu poskrbel za to, napovedujejo pa tudi velikega priključnega hibrida in športnega terenca terramarja, ki naj bi prodajno pot začel leta 2024 in urbanrebela, mestno električno vozilo, ki bo nared leto kasneje. Naloga Dieza je bila konsolidirati Cuprin imidž. Vsak avto je dobil svojo osebnost. »Nismo želeli, da bi si bili preveč podobni, namesto tega pa raje izgledajo kot bratje in sestre. Avti morajo že z obliko izražati, da so zabavni za vožnjo. Za nas so najbolj pomembna čustva. Moj ultimativni cilj pa je, da med potrošniki ustvarimo občutek po želji.«

Ker je Cupra del velikega koncerna, je pot do uspeha nekoliko krajša in je na poti manj ovir. Možnosti so neskončne, saj so na voljo številne platforme, ki so veliko bolj prilagodljive, kot so bile nekoč. Vsak avto, ki ga predstavijo, pa naj bi zagotovo zapeljal na cesto. Časi konceptnih avtomobilov, ki nikoli ne dočakajo proizvodnje, so pri znamki Cupra preteklost. Njegova vloga je presejati, sortirati in identificirati, kaj si potencialni kupci od Cupre želijo. »Opazujemo, kakšne želje in vpliv imajo ljudje, ki so danes še mladostniki in avta še ne vozijo.« Da so drugačni, pa svetu sporočajo tudi z uporabo neklasičnih materialov, kot so na primer krom, baker in les. Uporabljajo tudi reciklirano plastiko, na sedežih pa neopren. Diez skupaj s sodelavci razmišlja tudi o tridimenzionalnem tiskanju, ki bi dodalo personalizacijo. »Za nas mora biti oblikovalec kot goba, sposobna vsrkati vse in analizirati. Predmeti lahko govorijo brez besed.«

Dizajniranje borna za vpletene kot uresničenje sanj

Prvi električni avto znamke Cupra je bil born. Ime je dobil z razlogom, saj gre za okrožje Barcelone. »Ko smo ga dizajnirali, je bilo to za vse vpletene uresničenje sanj. Ena najpomembnejših misij za vse oblikovalce je, da svoje emocije posredujejo skozi svoja vozila.« Biti dober oblikovalec seveda ni enostavno. Mora biti odprt in imeti sposobnost sprejemanja idej in konceptov iz različnih disciplin, kot so arhitektura, moda, oblikovanje izdelkov ali umetnost. »Če želite ustvariti nekaj novega, morate biti tudi radovedni in pomikati ​​meje. Samo tisti, ki se sprašujejo o danih strukturah, bodo lahko orali ledino. To pa zahteva veliko poguma, postavljati moramo vprašanja, ki jih še nihče ni zastavil, in kršiti pravila, da ustvarimo inovacije. Izzivanje lastnih meja pomeni krepitev čustev.« Meje je pomikal visoko že tudi, ko je bil del Audija. Bil je namreč del moštva, ki je razvijalo avto, ki naj bi zapeljal na luno. Izziv je bil velik, tudi zato, ker so temperaturne razlike na luni neverjetnih 300 stopinj. Kljub vsem tehnologijam pa bi moral biti avto že na prvi pogled prepoznaven kot audi.

Oblikovalci morajo živeti znamko, za katero oblikujejo. Med oblikovalci in njihovo blagovno znamko pa mora biti tesna interakcija: »Popolnoma se morajo potopiti v blagovno znamko in biti sposobni predvideti, kje bo čez nekaj let. Kajti to, kar danes razvijajo na papirju, mora zadostiti zahtevam kupcev v štirih do petih letih.« Za oblikovalca je pomembno tudi, da vidi življenje z drugimi očmi, da prepozna različne ravni predmeta in razume, kaj želi izraziti. Sam kot primer postavi plastenko vode. »Nekateri jo bodo videli le kot plastenko vode, vendar smo oblikovalci usposobljeni prepoznati pomen stvari in kaj nam želi steklenica povedati. Svetlo modra barva nam sporoča svežino, kristalna zasnova stekleničke z odsevi je videti kot v gibanju. Nenazadnje teža izraža neko kakovost. Kako stvari dojemamo, je odvisno od tega, kako komunicirajo z nami. In naloga oblikovalcev je, da stvari govorijo brez besed.« Sam je zaljubljen v avtomobile, saj se rad vozi in ne želi, da bi nam tehnologija vzela veselje do vožnje. Zato pri Cupri ne želijo izdelovati dolgočasnih avtomobilov, temveč takšne, ki vzbujajo čustva. »Na koncu imamo le eno življenje in čustva so najpomembnejši del njega.«

*** 2024. leta bo na cesto zapeljal priključni hibrid in veliki športni terenec terramar, leto kasneje še urbanrebel, električno gnani mestni avto.