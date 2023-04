Kolumna marketing

Potrošniki namreč danes ne bodo kupili avta, ki ni maksimalno varen, saj je izbira velika. Če je avto varen, pa ima to pozitiven marketinški učinek, zato vsi vlagajo milijarde v varnost, saj je ocena maksimalnih petih zvezdic nujna za dobre prodajne številke. Pa jo je težko doseči? Stroka pravi, da veliko težje kot na primer pred 20 leti. Še več, pravijo, da bi na primer renault laguna iz leta 2001, če bi jo testirali v skladu z današnjimi zahtevami, dobila največ eno zvezdico, najverjetneje pa celo nobene. Takrat pa se je kot prva lahko pohvalila s petimi.

Danes je ocenjevanje občutno bolj kompleksno, končna ocena pa je seštevek štirih sklopov, in sicer zaščite potnikov, otrok, pešcev in asistenčnih sistemov. Največji napredek je bil v zadnjih letih narejen pri uporabi naprav za zagotavljanje aktivne varnosti, torej naprav, ki preprečujejo trčenje, če pa se to že zgodi, zmanjšujejo moč in blažijo posledice. Seveda se podjetje lahko odloči, da avta ne pošlje na test, saj testiranja niso obvezna. Morajo pa člani organizacije vsako leto za testiranje nameniti najmanj en svoj model, na testiranjih pa uničijo do štiri avtomobile. EuroNCAP avte kupi pod enakimi pogoji kot evropski potrošnik, saj želijo ohraniti kredibilnost, le na tak način pa so testi lahko reprezentativni.

V zadnjih dveh desetletjih se je število mrtvih na evropskih cestah zmanjšalo s 60.000 na 20.000. Seveda so k temu z različnimi ukrepi prispevale tudi prometne politike v državah, a dejstvo je, da je morije manj, ker so avti danes občutno varnejši, kot so bili ob vstopu v novo tisočletje. Tudi zato marsikdo prometno nesrečo preživi, a hujše poškodovan. Število huje poškodovanih namreč narašča, tudi v Sloveniji. Da bodo štirikolesniki še varnejši, so porok tudi številni asistenčni sistemi, ki vožnjo naredijo bolj udobno, enostavno in seveda varno. Pri čemer pa popolne varnosti ni moč doseči. To so spoznali tudi pri Volvu, saj so za leto 2022 glasno napovedali, da v njihovem vozilu ne bo več umrl prometni udeleženec. A so žal umirali.

Seveda k večji varnosti ne prispevajo zgolj avtomobili, temveč tudi sredstva, avtoceste in vse boljša zdravstvena služba. Dogajanje na cestah je vselej odraz stanja v družbi, kar se kaže v nezavedanju odgovornosti tako zase kot za druge, seveda pa so v prometnih nesrečah prisotne tudi napake, saj nismo roboti. A cilj Volva bi moral biti cilj vseh nas, prometnih udeležencev. Le vprašati se moramo, kaj delamo narobe in kako voziti, da bo pot od točke A do točke B za vse (bolj) varna.