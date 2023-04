Četrta in zadnja sezona serije Nasledstvo, ki na ekrane zrcali nesramno bogate like z vse prej kot popolnimi osebnostmi, prikazuje mega bogato družino Roy, ki na svoj način izkazuje privrženost subtilnim, skromnim modnim izbiram. Namen tega je prikimavanje novemu modnemu trendu, imenovanemu »borecore«. Gre za odnos, ki ga imajo super bogataši do prestižnih modnih blagovnih znamk: namreč, da se izogibajo drznim oblikovalskim logotipom in vpadljivim oblačilom. In to kljub dejstvu, da si lahko privoščijo katerikoli kos in pri tem praktično ne pustijo niti majhne »luknje« na svojem bančnem računu.

Izogibanje razkošni modi

Tovrsten trend je še kako poudarjen v prvi epizodi 4. sezone, v prizorih zmenka Gregove sestrične. Ta je na rojstnodnevno zabavo družinskega patriarha Logana prišla z veliko in vpadljivo karirasto torbico Burberry. Tom ostro okrca Grega, ko pove, da je to velika pomota: »Prinesla je smešno veliko torbo. Kaj je sploh notri? Ravni čevlji za podzemno? Vedro za njeno kosilo? Mislim, Greg, pošastno je, velikansko je, torbo bi lahko vzel na kampiranje.« Ta ostra ugotovitev poudarja neizrečeno pravilo bogatih: za vsako ceno se izogibajte razkošni modi.

Trend »tihega razkošja« je prisoten že leta – in gre skupaj s starim pregovorom »denar govori, bogastvo šepeta«. A kot je razvidno iz serije Nasledstvo, se najbogatejši oblačijo še bolj preprosto kot kdajkoli prej, in od tod tudi izraz »borecore«. Ljudje, ki niso bili rojeni v bogastvu in so do njega prišli sami, pogosto s ponosom nosijo oblačila z logotipom in se šopirijo s torbicami z vidnimi emblemi, zato pa tistim, ki ne sodijo med nove bogataše, na kraj pameti ne pride, da bi svoje bogastvo dajali vsem na ogled. Vsaj ne na najbolj očiten način. Namesto tega se odločijo za klasične, brezčasne dizajne, ki so visokokakovostni, predvsem pa delujejo skromno. Najljubša izbira ljubiteljev stila »borecore« – ali tistih, ki si ga lahko privoščijo – je luksuzna italijanska znamka Loro Piana. Dejansko je precej dražja različica tudi pri nas priljubljene modne znamke Uniqlo, ki je med uporabniki dobila oznako »če veš, veš«, saj ljudem, ki pripadajo istim krogom, tiho govori o statusu tako imenovanega starega denarja, denarja, ki so ga ljudje podedovali in ga znajo še dodatno oplemenititi.

Paltrowova na sodišču v dolgočasni garderobi

»Borecore« se lahko uporablja ne samo kot sporočilo o bogastvu, ampak tudi kot sporočilo o dostopnosti. Ustvarja videz navadne osebe, kar je ironično, glede na to, da si povprečen človek ne bi mogel privoščiti niti enega kosa podjetja Loro Piana, katerega cene segajo v nebo. Oseba, ki uporablja stil »borecore« na javnih mestih, je igralka Gwyneth Paltrow, katere bogastvo je ocenjeno na vrtoglavih 184 milijonov evrov. Na sodišču v Utahu, kjer se je morala zagovarjati zaradi domnevno nevarnega smučanja, je veliko pozornosti pritegnila tudi njena garderoba. Na obravnavo je Paltrowova prišla oblečena precej dolgočasno in preprosto, kljub temu pa njena oblačila še zdaleč niso bila poceni. Pulover z visokim ovratnikom v krem barvi znamke Loro Piana se prodaja za vrtoglavih 1385 evrov. Njen »borecore« videz je v bistvu kazal na prikrito bogastvo. Ker so bile njene obleke videti tako osnovne in običajne, je malo verjetno, da bi povprečen član porote lahko uganil njihovo ceno. Igralka se je v zvezi s tem odločila pametno, saj je sodišču in poroti namignila, da je »ena izmed njih«, kljub zvezdniškemu statusu in milijonom v banki.

Kraljica Elizabeta od nekdaj skromna

Tudi med evropsko elito ima denar že leta pomembno vlogo. Če vzamemo za primer skromno impregnirano jakno Barbour – za klasičen model je treba odšteti za marsikoga dostopnih 260 evrov – je pogosto prisotna v omarah aristokracije in kraljeve družine. Pokojna kraljica Elizabeta II. je svojo jakno te znamke pogosto nosila in poročali so, da dolgo let nošene jakne ni hotela zamenjati, ko ji je Barbour celo brezplačno ponudil novo. Varčna kraljica je menda celo predlagala, da bi namesto nove jakne staro raje na novo impregnirala z voskom. Skupaj s škornji Hunter Wellington je impregnirana jakna Barbour statusni simbol visokega razreda – obe znamki sta priljubljeni na dvoru in objektivno gledano precej dolgočasni, s klasičnim dizajnom in zagotovljeno dolgo življenjsko dobo. Tudi zato sta v nekaterih krogih z razlogom priljubljeni.

In tukaj je še en razlog za razcvet pojava »borecore«: številni vrhunski oblikovalci ponujajo nižje cene – in pogosto z logotipom – za kose, ki ljudem s povprečnimi dohodki omogočajo, da kupujejo »luksuz«. Morda je obstoj kapic s ščitkom in majic s kratkimi rokavi, pokritih z emblemi, razlog, da se bogataši, rojeni s »srebrno žlico v roki«, izogibajo očitnim prikazom potrošništva, pri čemer nekateri mislijo, da je dostopnost »luksuza« povzročila, da se je podoba nekaterih tradicionalnih znamk pocenila in so zato izgubile nekaj svoje ekskluzivnosti.

In čeprav je serija Nasledstvo izredno priljubljena in je sojenje Paltrowovi javnost očaralo, je pošteno reči, da zelo malo ljudi karkoli od tega gleda prav zaradi mode. Toda v resnici je izbira sloga ena najzanimivejših stvari pri obeh dogodkih – in verjetno bomo kot rezultat tega kmalu lahko videli tudi globalno širjenje trenda borecore.