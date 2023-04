Odgovornost za duševno zdravje na ramenih mladih

V pokoronskem obdobju število primerov duševnih bolezni narašča. Vedno večji problem javnega zdravja pa še posebej obremenjuje študentke in študente, saj zaradi nezadostne dostopnosti do kvalitetne zdravstvene oskrbe na področju duševnega zdravja pogosto ne dobijo ustrezne pomoči. Zaradi tega so mnogi študentski klubi in organizacije v svoje delovanje začeli vključevati nekatere oblike informiranja o duševnem zdravju.