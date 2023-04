Na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI), kjer v tem času s projektom drugega tira podrobneje seznanjajo gorenjske župane in širšo javnost, poudarjajo, da je ta izjemnega pomena tudi za gorenjsko regijo, ne samo za državo. Po besedah vodje sektorja za investicije v železnice Dejana Jurkoviča je osnovni cilj nadgradnje glavne proge Ljubljana–Jesenice posodobitev proge, ki bi potem lahko bila konkurenčnejša cestnemu prometu. V pripravi sta dva samostojna državna prostorska načrta (DPN) za nadgradnjo železniške proge: Ljubljana–Kranj–Naklo in Kranj–Jesenice.

Podobno kot v Kranju so bili tudi v Medvodah pred časom nemalo presenečeni, saj so jim pripravljalci projekta v preteklem obdobju zagotavljali, da bo železniška trasa potekala po obstoječem tiru, potem pa so jih na zadnjem sestanku marca seznanili z novo traso. »Ta tudi v naši občini spreminja svoj potek, a na srečo ne drastično. Na nekaterih predelih, denimo v Svetjah in na Ladji, bi bila po novih načrtih trasa celo bolje izpeljana od sedanje,« je pojasnil župan občine Medvode Nejc Smole. Kot je povedal, so imeli predstavniki ministrstva za infrastrukturo glede sprememb trase v Medvodah podobne argumente kot v Kranju, kjer so poudarili, da je za pridobitev evropskih sredstev treba nujno zagotoviti hitrost vlakov do 160 kilometrov na uro. Župana veseli, da za uresničitev državnega projekta v Medvodah ne bi bilo treba porušiti niti enega objekta, a nekateri izzivi ob vstopu in izstopu v občino vseeno ostajajo.

Tudi v Medvodah podzemna železnica

»Ideja države je, da se na ljubljanski strani uredi predor skozi hrib v Mednu, pri čemer bi se nova trasa pri bistroju Ančka priključila nazaj na obstoječo železniško povezavo in potekala skozi Goričane do naselja Svetje, kjer pa je občinski vodohran, ki smo ga nameravali prihodnje leto v celoti obnoviti. O tem smo že obvestili DRSI, saj bi bilo treba omenjeni vodohran po načrtih države prestaviti na drugo mesto. Železniška trasa na tem območju naj bi se umaknila v brežino in bi potekala pod zemljo skozi Seniško polje – vse do meje z občino Škofja Loka. S tem bi se izognili tudi težavam na zelo obleganem mostu na Ladji, vasi Senica pa železnica ne bi več delila na dva dela,« je povedal župan Nejc Smole in dodal, da v Medvodah zdaj čakajo na potezo države oziroma pripravljalcev projekta, ki bodo potek nove trase predstavili občanom Medvod, predvsem prebivalcem krajevne skupnosti Senica, ki jih projekt najbolj zadeva. Na vprašanje, ali pričakuje podoben upor krajanov kot v Orehku, župan meni, da je ta vedno mogoč, saj Slovenci nismo pretirano navdušeni nad spremembami. »Toda če stopimo dva koraka nazaj in bodo na DRSI upoštevali tudi naše želje, nova trasa tudi za Seničane pomeni veliko spremembo na bolje,« je dodal župan.

Ogromno dodano vrednost ob gradnji drugega železniškega tira v Medvodah vidijo tudi v celoviti rekonstrukciji železniške postaje, občini pa je uspelo v projekt vključiti tudi parkirišče P+R. »Če država meni, da so železnice transport prihodnosti, potem Medvode krvavo potrebujejo drugi tir. Nujno namreč potrebujemo traso, na kateri bodo na petnajst minut omogočeni prihodi in odhodi vlakov v Ljubljano in nazaj. Šele potem bomo lahko govorili, da smo trajnostno mobilni, in bodo želeli prebivalci Medvod v prestolnico na delo potovati z vlakom. Dokler bodo vlaki natrpani kot v Bangladešu, je to malo verjetno,« meni Nejc Smole, ki si želi, da bi se nadgradnja železnice v Medvodah začela čim hitreje izvajati.

»Na območju občin Kranj, Škofja Loka in Medvode na obstoječi trasi proge ni možno zagotoviti povišanja hitrosti, kar pomeni, da brez načrtovane nadgradnje in optimizacije trase ne bi dosegli nobenega napredka,« je spremembo trase pojasnil Dejan Jurkovič z DRSI in dodal, da so rešitve nadgradnje šele v pripravi, zato DPN še ni bil javno razgrnjen. Rešitve bodo namreč dokončno opredeljene šele s sprejemom in uveljavitvijo uredbe o DPN za nadgradnjo predmetne železniške proge, je še poudaril Jurkovič in dodal, da bo predvidoma sredi leta izvedena javna razgrnitev z javno predstavitvijo rešitev. Takrat bo imela širša javnost možnost dajati svoje pripombe in predloge, ki jih bodo tudi upoštevali.