Kazen za selfije

Novica iz Italije spada med tiste naše: ne hodite na Bled poleti in ne hodite v Kranjsko Goro med svetovnim prvenstvom. Češ, gneča je. No, Italijani nimajo nič proti, če greste malo k njim in jim pustite kakšen evro ali dva. Le ustvarjanja selfijev se raje vzdržite, ker s tem, ko se nastavljate pred lasten telefon in poskušate v eno samo fotografijo ujeti sebe, slikovito obalno mestece, morje, galeba v letu pa še malo sladoleda povrhu, delate gnečo še hujšo. Tako hudo, da so se v slikovitem obalnem mestecu Portofino, ki privablja predvsem bogate in slavne, odločili, da selfije enostavno prepovedo