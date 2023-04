Tekma, ki bi lahko imela velik pomen, je ostala brez rezultatskega naboja. Košarkarji Cedevite Olimpije bi morali Crveno zvezdo gostiti 16. oktobra lani na tekmi 3. kroge lige ABA, a so jo zaradi primerov koronavirusa v zmajevem gnezdu prestavili. Zaradi natrpanega urnika Beograjčanov, ki so nastopali tudi v evroligi, vse do danes ni bilo primernega datuma za igranje tekme. Tako bo obračun med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo zadnji v rednem delu lige ABA, moštvi pa v primeru zmage ali poraza ne moreta več izboljšati ali pokvariti položaja na lestvici. Ekipa trenerja Duška Ivanovića je na drugem mestu in jo v četrtfinalu čaka Zadar, Ljubljančani pa so četrti in se bodo za polfinalno vstopnico udarili z FMP.

Crvena zvezda je bila sicer do zadnjega v igri za prvo mesto po rednem delu lige ABA, ki bi prineslo prednost domačega parketa tudi v morebitnem finalu, bi pa za to potrebovala poraz Partizana na gostovanju v Podgorici proti Budućnosti. Do tega bi skoraj prišlo, a je košarkar gostiteljev Trae Bell-Haynes tri sekunde pred koncem ob izenačenem rezultatu naredil prekršek ob agresivnem pokrivanju Kevina Punterja, ki je nato zadel en prosti met in odločil zmagovalca. Pri Crveni zvezdi so bili nad razpletom ogorčeni in med drugim tudi zagrozili, da ne bodo nastopili v končnici lige ABA. »Kakšna kraja, strašna kraja,« so naslovili sporočilo za javnost na uradni spletni stran, v njem pa potožili, kako je celotna liga zarotena proti njim in da so na delu vedno isti sodniki, ko je potrebno oškodovati Crveno zvezdo. Tekmo v Podgorici je sodila slovenska trojica Matej Boltauzer, Sašo Petek in Mario Majkić. Pri beograjskem velikanu so še opozorili vodstvo lige, da ne bodo odigrali tekem v končnici, če jim bo delegiran kakšen od omenjenih sodnikov. Mnogi so se ob tem le nasmehnili, saj pri Crveni zvezdi hitro pozabljajo mnoge sporne situacije v preteklih sezonah, ki so šle v korist njim, hkrati pa niso omenili akcije pred zadnjo na tekmi v Podgorici, ko je Erick Green ob trojki dobil še dodaten prosti met, ki je bil dosojen precej mehko.

Čeprav je tekma brez rezultatskega pomena, pa bosta moštvi želeli v končnico vstopiti z dobro popotnico. »Ko nosiš dres Crvene zvezde, si vedno pod pritiskom zmage,« sporoča trener Duško Ivanović, ki ne bo mogel računati na argentinski dvojec Luco Voldozo in Facunda Campazza, saj je klub oba registriral po datumu, ko bi morala biti na sporedu tekma. Trener Olimpije Miro Alilović bo na drugi strani znova lahko računal na Yogija Ferrella, ki se vrača po poškodbi stegenske mišice. »Crvena zvezda je zelo kakovostna ekipa, ki ima na vsakem igralnem položaju tri izredne posameznike. Vse do zadnjega so bili naši tekmeci v zelo dobrem položaju za uvrstitev med najboljših osem ekip v evroligi. Tekma bo za nas zelo dober preizkus, saj nam nasproti stoji ekipa, ki zna kaznovati vsako napako nasprotnika. Odločale bodo malenkosti. Mi bomo tekmo vzeli kot pripravo na začetek končnice. Spremljali bomo, če smo uspeli določene stvari popraviti in na čem moramo še delati, da bomo maksimalno pripravljeni na izločilne boje,« razmišlja Miro Alilović.