Ste že uspeli zaceliti rane po tesnem porazu v finalu 2. lige ABA proti Krki?

Ne skrivamo, da nam je bilo po finalu težko in da smo bili močno razočarani. A le v smislu rezultata. V vseh drugih pogledih smo od lanske sezone naredili dva koraka naprej. In to z nekoliko nižjim proračunom. Če bi nam nekdo pred sezono ponudil igranje v finalu, bi to sprejeli z obema rokama. Bilo pa je boleče. Če bi nas Krka porazila za 10 ali 15 točk, potem bi bilo lažje. Tako pa...

Zdi se, da so Domžale nekaj dni dihale s Heliosom. Ste imeli tudi vi tak občutek?

Domžale so dihale za košarko. V mestu se je čutila evforija, ki je že dolgo ni bilo. V kavarnah še zdaj ponujajo kave s slikami sončkov, ljudje na cesti ustavljajo igralce in jim izražajo podporo. Vse skupaj nas je kar malo presenetilo. Odziv navijačev in medijev je bil odličen. Tudi mednarodne košarkarske scene. To je bila odlična promocija za mesto in upam, da bomo od tega vsi skupaj nekaj potegnili. Sicer je to zdaj slaba tolažba, a če bi šli v ligo ABA, bi to za seboj potegnilo nove skrbi. Po drugi strani pa bi bil izziv velik. Veliko ljudi je pokazalo interes, da bi v prihodnje pomagalo. To nam pomeni več, kot če bi se to zgodilo ob preboju v ligo ABA. Lahko je stopiti zraven, ko veš, da boš gledal Crveno zvezdo, Partizan, Željka Obradovića, Zadar, Cibono... Zdaj pa je vse skupaj bolj pristno.

Kaj mislite s tem, da bi liga ABA za seboj potegnila nove skrbi?

Za Helios v trenutnem stanju je 2. liga ABA vrhunska platforma. Če bi se prebili v ligo ABA, bi zagotovo v njej poskušali tudi igrati, a bi morali podvojiti proračun za prvo ekipo, da bi se lahko borili za obstanek. Vsekakor ne bi želeli biti le enoletna zgodba. Sicer ne verjamem, da bi dvakratno povečali proračun, a bi s predrznostjo in znanjem znali imeti svojo besedo. A tudi če ne bi šlo, ne bi bilo drame. Že tri leta delamo konstantno in brez pretresov ter menjav. Tudi v primeru hipotetično slabe sezone v ligi ABA ne bi posegali po menjavah. Vse skupaj bi obrnili v svojo prid, torej razvijali igralce in trenerja Dejana Jakaro. Prepričan sem, da bi okolje to razumelo. Je pa res, da so porazi v športu vedno negativni, četudi veš, zakaj izgubljaš.

Zdaj vas čakajo dodatne kvalifikacije za ligo ABA proti Borcu iz Čačka. Izjemno težka naloga, zdi se, da skoraj nemogoča, kajneda?

Ni potrebe po ovinkarjenju. Borac je izrazit favorit. Ima boljše moštvo, ki ima v nogah 26 težkih tekem iz lige ABA. V ekipi imajo znane igralce, kot sta Sava Lešić in Đorđe Gagić, pa izjemne tujce, kot je Hunter Hale. Tudi klop imajo dolgo, ob tem pa še prednost domačega parketa. Vemo, da je Čačak košarkarsko mesto in da bodo tribune nabito polne. Da, težko bo, a nimamo kaj izgubiti. Potrudili se bomo po najboljših močeh. Imamo svojo taktiko. Smo mlajša ekipa, igramo hitrejše in lepše, kakovost in moč pa je na njihovi strani. Na vsaki poziciji imajo višje in širše igralce. Če nam slučajno uspe, pa bi bila to še precej boljša in odmevnejša zgodba, kot če bi osvojili 2. ligo ABA.

Trenerju Dejanu Jakari stojite ob strani in lahko dela na dolgi rok. Je bila taka odločitev že od začetka?

Ko smo imeli pred dvema sezonama slabe rezultate v 2. ligi ABA, smo vedeli, zakaj. Zaradi koronavirusa smo v vsakem mehurčku igrali s šestimi igralci in jih pobirali praktično s pločnika, da smo sploh lahko nastopali. A kljub temu smo igrali dobro in izgubljali za točko ali dve. Vsi so nas tudi hvalili. Zgodba je bila prava, Jakara je delal dobro in vztrajanje z njim se nam je obrestovalo. Tudi zaradi njega bi se upali v ligo ABA tudi z manj denarja, saj imamo v moštvu resnično prave fante in odlično kemijo.

Kako pa ocenjujete organizacijo in pogoje v 2. ligi ABA?

O 2. ligi ABA lahko govorim le o presežnikih. Tekmovanje je iz leta v leto bolje organizirano, prav nič slabše od prve lige ABA. Zdaj ima tekmovanje tudi generalnega sponzorja NLB. Vse tekme so na televiziji, kar je vredno največ. Hoteli so plačani, edini strošek klubov pa je prevoz. Nastopanje v njej je cenejše kot v slovenskem državnem prvenstvu. Sojenje je odlično, tudi video sistem za pomoč sodnikom deluje. Edini minus je, da so turnirji na enem mestu in da posledično ni domačih tekem. A to je tudi želja klubov, saj so tako stroški potovanj manjši, na turnirjih pa se ustvari resnično prijetno vzdušje, saj so vsi na enem mestu in se med seboj družijo. Ideja sicer je, da bi od naslednje sezone uvedli končnico in da ne bi bilo več zaključnega turnirja. Ravno zaradi tega, da bi klubi imeli domače tekme.