Nekateri pravijo, da državno nogometno prvenstvo zdaj, ko je Olimpija že prvak, ni več zanimivo. A resnica je drugačna. Še veliko stvari je odprtih. Ne ve se še, kdo bo igral v Evropi (najbolje kaže Mariboru in Celju), prav tako ne, kdo bo izpadel (zadnjeuvrščena Gorico in Tabor loči le ena točka). Zato ne čudi, da je vsaka tekma pomembna, saj imajo vsa moštva svojo računico. Potem ko je Mura v gosteh premagala Tabor (2:1), Maribor doma Domžale (1:0), Radomlje in Koper pa sta se razšla brez zmagovalca (1:1), so bile oči uprte na tekmo med Gorico in Olimpijo. Goričani imajo namreč novega trenerja Agrona Šaljo, Ljubljančani pa so bili glasni v napovedih, da želijo nadaljevati zmagoviti niz in prvenstvo končati z rekordno prednostjo 20 točk. Po remiju 2:2 je jasno, da bodo rekord težko dosegli, najbolj nasmejan pa je bil zagotovo Šalja, saj je točka proti državnim prvakom velika kot Triglav. A lahko bi osvojili vse tri.

Goričani so namreč vodili z 1:0 in 2:1, drugi gol pa dobili v 87. minuti, ko je z bližine zadel Pascal Estrada. »Škoda, vsaka točka bo do konca pomembna. Prikazali smo dobro predstavo. Olimpija je močna, ko nadzoruje igro. Bili smo blizu trem točkam. Vsaka tekma izmed preostalih štirih bo za nas pomembna. Konec je še daleč. Zadnji teden smo dobro delali, bilo je naporno. Vsak trener ima seveda svoje zamisli, a na igrišču smo nogometaši tisti, ki moramo dati vse od sebe,« je remi pokomentiral Etien Velikonja. Zadovoljen s točko je bil tudi novinec na klopi Agron Šalja, rekoč: »Bili smo blizu zmagi, zato imam grenak priokus. Olimpija je suvereno osvojila naslov, zato je tudi točka uspeh in je zelo pomembna. Želeli smo organizirati napad, a je bilo težko. Jutri je nov dan. Moramo se regenerirati in pripraviti na petek, ko imamo tekmo z Domžalami.«

Tudi v taboru Olimpije niso bili pretirano razočarani, da se je njihova prednost pred Mariborom zmanjšala na 13 točk, saj so bili na robu poraza. Vratar Matevž Vidovšek je tako 90 odigranih minut pokomentiral z besedami: »Pokazati bi morali več. Z motivacijo nismo imeli težav, saj trener ne pusti, da se sprostimo. Kljub naslovu želimo še naprej zmagovati.« Da so zmage imperativ do konca, pa je potrdil tudi španski strateg Albert Riera, ki je dejal: »Ker želimo zmagovati, smo izgubili dve točki. Gorica je bila dobra, čakali so na naše napake. Zame je pomembno, da so se fantje trudili. Zdaj smo že usmerjeni k polfinalu pokala in Aluminiju. Pokal je za nas pomemben, zato moramo biti osredotočeni. Vesel sem, da so vsi fantje motivirani, vseh 20. Želimo zmagovati.« Na zadnji tekmi 31. kroga je Celje premagalo Bravo (3:0). Izidi 32. kroga: Radomlje – Koper 1:1 (1:1, Sokler 45; Edomwonyi 2), Tabor – Mura 1:2 (0:0, Zeljkovic 87; Klepač 72, 86), Maribor – Domžale 1:0 (0:0, Vipotnik 47), Gorica – Olimpija 2:2 (1:1, Kolobarić 16, 62; Elšnik 20, Estrada 87), Bravo – Celje 0:3 (0:1, Ikwuemesi 31, Matko 59, 93).

