Že pred šesto finalno tekmo končnice so v jeseniškem taboru prejeli novico, da bodo tudi v naslednji sezoni lahko igrali v alpski ligi, čeprav so zamudili februarski rok za prijave. Vodstvo tekmovanja je kljub temu ugodilo njihovi prošnji za naknadni sprejem za igranje v tem tekmovanju. Ob tem so plačali prijavnino za zamudnike, tako da bo v novi sezoni alpska liga štela 16 članov, prvič pa bo med njimi tudi LedX Celje.

Glavič: Porazi so nas izučili

»Dosegli smo to, kar se je od nas pričakovalo od 1. avgusta lani, ko smo začeli priprave na novo sezono. Zelo sem zadovoljen, da smo cilj izpolnili, zame pa je ta naslov še toliko pomembnejši, ker smo bili ves čas pod pritiskom. Čeprav je bilo tudi nekaj porazov, predvsem v sklopu drugega dela (končnica master, op. p.), smo se iz njih veliko naučili. Morda brez teh porazov na koncu ne bi bili prvi. Mislim, da smo skozi celotno sezono prikazali najboljši hokej in da je naše prvo mesto popolnoma zasluženo,« je na kratko celotno sezono povzel jeseniški trener Gaber Glavič, nekdanji dolgoletni slovenski reprezentančni vratar, ki je v sezonah 2016/17 in 2017/18 že vodil Gorenjce in z njimi obakrat osvojil naslov državnih prvakov.

Redni del tekmovanja so Jeseničani končali na prvem mestu z le tremi porazi na 28 tekmah. Končnico master so ob dveh porazih končali na drugem mestu, za ekipo Unterland Cavaliers iz predmestja Bolzana, nato pa so v četrtfinalu in polfinalu končnice brez poraza izločili italijanski ekipi Wipptal Broncos in Ritten. V finalu so se pomerili s Cortino, ki so jo na vseh treh domačih tekmah premagali, na prvih dveh v gosteh pa so ostali praznih rok. Vse do zadnje minute rednega dela tretje tekme v Cortini, sicer šeste finalne, je kazalo, da jim bo le uspelo premagati ta urok, vendar so v zadnji minuti prejeli kar dva gola in tekma se je odločala v podaljških.

Urukalo: Najbolj smo si zaslužili pokal

»Ni se zgodilo prvič, da je kakšna ekipa prejela gol v zadnjih sekundah. Hokej je tako hitra igra, s tako veliko podrobnostmi, da se lahko zgodijo tudi takšne stvari. Čeprav smo prejeli dva gola v zadnji minuti, smo se psihično vrnili v igro, bili tudi telesno dobro pripravljeni in bili za boljšo igro tudi nagrajeni. Cortina je bila nevarna do konca, zato je draž te zmage še toliko večja. Če nam že ni uspel preboj v ligo ICEHL, je bilo nujno, da tudi v prihodnji sezoni igramo v alpski ligi. Po naporni sezoni je zdaj čas za uživanje, že v kratkem pa se bomo ozrli v novo sezono,« je še dejal Glavič.

Pred številnimi jeseniškimi navijači, ki so prišli na pozdraviti nov uspeh svojih ljubljencev, katerih usoda je bila še ob koncu februarja nejasna, je bil med najbolj zadovoljnimi zagotovo Žiga Urukalo, strelec zadnjega gola v letošnji alpski ligi. Jeseniški branilec je, ko se je četrtek že prevesil v petek, v 97. minuti tekme zadel z močnim strelom z modre črte. »Vsa ta leta smo pogledovali proti pokalu, ki smo ga končno dobili v svoje roke. Mislim, da si ga ni nihče bolj zaslužil od nas. Ni se bilo preprosto pobrati po šoku in dveh prejetih zadetkih v zadnji minuti rednega dela tekme, ko smo se že videli, kako slavimo. A smo se zbrali in ves čas verjeli, da nam lahko uspe. Ko sem videl, da je plošček končal v mreži, so me prevzela čustva, toda to, da sem zadetek dosegel jaz, je še najmanj pomembno. Pokazali smo, da smo prava ekipa in da smo tudi zato prišli do konca,« je bil še vedno poln čustev 24-letni Žiga Urukalo.

Logar: Konec je prekletstva

Tako kot tudi skoraj štiri leta starejši Miha Logar. »Vesel sem, da smo končno prekinili to prekletstvo, ki je viselo nad Jesenicami vse od prvega leta alpske lige, ko so bile nekajkrat tako blizu uspeha. Žal do njega nismo prišli pred svojimi navijači, a si nikakor nismo želeli, da bi o prvem mestu odločala sedma tekma. Lepo je videti, da za nami stoji in nas podpira takšna množica navijačev, vendar bi si želel, da bi jih bilo toliko tudi na drugih domačih tekmah, ne samo v finalu končnice. Dejstvo je, da je pred polnimi tribunami lažje igrati. V prihodnji sezoni bomo naredili vse, da pokal ostane na Jesenicah,« ni skrival zadovoljstva Miha Logar, ki je dvakrat v alpski ligi slavil že v dresu Olimpije.

Do črnega scenarija na Jesenicah, ki so ga nekateri napovedovali že konec februarja, na srečo ni prišlo. Namesto v ligi ICEHL, ki so si jo tako želeli, bodo tekmovanje nadaljevali v alpski ligi, kar jim dovoljujejo tudi njihove trenutne finančne zmožnosti. Zdaj imajo spet leto dni časa, da morda le najdejo pokrovitelje, ki bi jim omogočili kakovostni preskok – v dobro jeseniškega in slovenskega hokeja.