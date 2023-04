Na turneji

Eden redkih privilegijev življenja v svobodnem poklicu v tem času, ki preprosto ne mara takšnih, je, da človek lahko piše o sebi. Novinarstvo je namreč kruto: eno prvih pravil, ki se ga morate naučiti v tem poklicu, je, da časopis nikoli ne sme pisati o sebi in da s teksti ne prodajamo avtorjev in njihovega morebitnega šarma, ampak mora biti vse jasno in natančno. Kakor koli že, sreča pisca pa tudi vsakega idiota je, da piše o samem sebi: kot to lepo pove Dostojevski – »o čem pa bi človek mogel kaj boljšega in bolj smiselnega reči kot o samem sebi?« In to menda prav v Idiotu. Zapleteno je to: umetnost ne more brez neke vrste egomanije, egotrip pa je naravnost poguben zanjo. Ena od skrivnosti je, da se obkrožite z boljšimi od sebe. Če je to mogoče. Zato je največja sreča, da je Vlado Kreslin tik pred začetkom koncerta Sin pustinje v Cankarjevem domu prišel na dan z Arsenovim citatom: »Odločil sem se, da se bom do konca življenja družil samo s talentiranimi ljudmi.« Uh, hvala Vladek. Ne bojte se, ne bom vas več moril z opisi virtuoznosti glasbenikov, ki so prejšnji torek zvečer nastopili v Cankarjevem domu, ker tistim, ki so slišali, in tistim, ki vedo, ni treba govoriti, kdo so Toni Kitanovski, Damir Imamović in Ivan Mihajlović. Hvala, torej, Bogdanu Benigarju in njegovi ekipi, ki je enega od albumov »spoken word« poezije, posnetega v dnevni sobi v času pandemije, postavil na veliki oder in ga vpeljal v koncertno življenje. Lepo je, a tudi prija, če si v družbi Marca Ribota, bratov Teofilović ali Bratka Bibiča, da ne govorimo o Mary Halvorson, a to ni najpomembnejše.