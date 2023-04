Sladko-kisle evidence

Razprava okoli novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki uvaja obvezne elektronske evidence za kršitelje in predvideva beleženje dodatnih podatkov o delovnem času – na primer časa prihoda in odhoda ter izrabo odmorov –, je na trenutke spominjala na debate ob dvigu minimalne plače, ko pri predstavnikih delodajalcev vedno znova poslušamo izjave o skorajšnjem propadu podjetij.