V strokovno rokohitrski, strokovno luknjičavi in politično fatalni akciji je vlada predlagala zamrznitev premij, širitev zaveznikov plačila in preprost prenos sedanjega zavarovanja na ZZZS. Dejansko se ne spreminja veliko, razen odvoda zasebnih zavarovalnic, to ne rešuje nobenih problemov, stopnjuje pa politično negotovost in tudi finančna tveganja.

Brez reforme zdravstva je smiselno in ceneje, da sedanje dopolnilno zavarovanje postane obvezno in ga obvladuje ZZZS. Drugačni in dodatni viri so mogoči zgolj v okviru reforme. Zato je sedanja vladna sprememba nepotrebna mimikrija. Slovenija ne potrebuje muzeja osamosvojitve, država je sama postala muzej. Z nesrečnimi in razočaranimi eksponati vred. Mladina