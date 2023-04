Na prvi pogled nedolžen, všečen stavek, ki ima globoko prikrito sporočilo: zdravniki naj bi bili maksimalno resnicoljubni in maksimalno odgovorni za naše zdravje, oni edini naj bi poznali resnico in v imenu te resnice čutijo odgovornost za zdravje vseh in vsakega posamično. Vsi drugi pa so neodgovorni bedaki.

Nekako podobno temu je izjava predsednika sekcije za primarno pediatrijo pri Zdravniškem društvu Denisa Baša, da Strateški svet za prehrano predstavlja »grožnjo zdravju otrok in mladostnikov«, podobno zvenijo izjave tudi drugih pediatrov, ki se razglašajo za odvetnike otrokovih pravic. Grožnja zdravju naj bil predlog za zmanjšanje uživanja rdečega mesa s 4 do 6 obrokov na mesec na 4 obroke, zmanjšanje uporabe enostavnih sladkorjev, neuporaba ocvrte hrane, povečan vnos stročnic, žit, zelenjave, sadja ...

Prava resnica je povsem drugačna. Pediatrične ambulante so prepolne bolnih otrok, ki jim predvsem zaradi napačne prehrane grozijo številne kronične bolezni, ko ne bodo skrb bolezenskega varstva otrok, ampak drugih zdravnikov. Kako lepo in zdravju koristno bi bilo, če bi pediatri povzdignili svoj glas zaradi resničnega naraščanja prehranskih bolezni in ne zgolj zaradi domnevnih planov strateškega sveta in strašenja z izmišljenimi načrt in nameni. Tako kažejo le svojo prizadetost zaradi ocene članov strateškega sveta, da je s prehrano otrok nekaj zelo narobe in da je to narobe utemeljeno tudi v obstoječih smernicah zdravega prehranjevanja.

Nekaj je zelo očitnega in vsem jasnovidnega: bolj zdravniki skrbijo za nas, bolj smo bolni. Nikjer na svetu, ne glede na število zdravnikov in njihove plače, prirast nobene kronične bolezni ni zmanjšan.

Karkoli počenemo, kar očitno povzroča bolezen, je to treba nujno spremeniti – seveda, če želimo več zdravja. Če pa želimo nadaljevati z naraščanjem bolezni, potem ne smemo spremeniti ničesar. Predvsem je treba ukiniti Strateški svet za prehrano.

Spoštovani zdravniki, prosim, bodite serviserji naših teles, obravnavajte nas (in naše otroke) takrat, ko mi to hočemo (nikoli prisilno), in kakor mi hočemo, bodite spoštljivi do nas, našega časa in našega denarja. In bodite hvaležni, ker smo plačevali vaše dolgoletno šolanje, gradili ordinacije in bolnišnice, prispevamo za vaše plače in smo zelo tolerantni do vaših kratkotrajnih resnic, pogostih napak, pogoste neprijazne obravnave in številnih nepoštenih praks, kar vse plačujemo tudi z zdravjem in življenji.

Ivan Soče, Ljubljana