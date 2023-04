72 odstotkov volilnih upravičencev, ki so bili lanskega 24. aprila na voliščih, je zadovoljnih s svojo tedanjo volilno izbiro. Glede na zadnje dogodke pa je veliko razočaranih ravno med člani in podporniki Inštituta 8. marec, ki so se zelo angažirali pred lanskoletnimi volitvami. (Foto: Bojan Velikonja)