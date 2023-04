Štiriindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je padel po 84,5 km dirke, potem ko si je po poročanju različnih virov, tudi Eurosporta, na krajšem spustu predrl gumo in padel skupaj z Dancem Mikkelom Honorejem (EF Education-EasyPost).

Oba sta morala zaradi poškodb odstopiti, Pogačarja pa so z ekipnim avtomobilom odpeljali v bolnišnico. Tam so ugotovili zlom dveh kosti v levem zapestju, in sicer lunice in čolniča, zaradi česar bo potreboval operacijo, je potrdilo zdravstveno poročilo ekipe emiratov. To bo opravil pri specialistu za tovrstne poškodbe v Genku.

»Trenutno ga v Genku operira specialist za poškodbe rok. Z njim nisem govoril, saj je bil vseskozi z zdravnikom naše ekipe. Hitro so se odpeljali v bolnišnico, z njim pa bom govoril po operaciji,« je za Eurosport dejal vodja ekipe UAE Team Emirates Mauro Gianetti.

»Padec se je zgodil, potem ko sta tik pred njim počili obe gumi Dancu Mikkelu Honoreju, Pogačar pa se temu ni mogel izogniti. To se pač dogaja v kolesarstvu,« je še okoliščine padca potrdil vodja ekipe emiratov.

Za zdaj še ni jasno, kaj to pomeni za priprave na dirko po Franciji. »Prehitro je govoriti glede tega. Več informacij bomo imeli po operaciji. Moramo videti, kako bodo operirali zapestje glede na to, da za eno kost potrebuje operacijo, za drugo pa ne. Je malce bolj zapleten postopek. Upamo, da bo hitro okreval,« je še zaključil Gianetti.

Pogačar je na zadnji dirki pred pripravami na Tour lovil ardenski trojček, potem ko je slavil na dirki Amstel Gold preteklo nedeljo in v sredo na Valonski puščici.

Slovenski as je bil v tej sezoni tako rekoč nepremagljiv, saj je kar 12-krat slavil, nazadnje prav v sredo. S tem si je odprl vrata, da bi postal prvi kolesar v zgodovini, ki bi v eni sezoni dobil spomenik po Flandriji in vse tri ardenske klasike.

Prvič v karieri je odstopil zaradi padca, pred tem je od leta 2019, ko je prestopil v ekipo emiratov, petkrat brez uvrstitve ostal bodisi zaradi slabše pripravljenosti bodisi zdravstvenih težav na dirkah Amstel Gold (2019), klasiki San Sebastian (2019, 2022), bretanski klasiki v Plouayju (2021) ter na dirki po Emiliji (2021).

Na zadnji ardenski klasiki po Pogačarjevem padcu nastopata dva Slovenca, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in debitant Jan Tratnik (Jumbo-Visma). Izkušeni Idrijčan je dolgo časa tudi bežal, a so ga najboljši 35 km pred ciljem ujeli.