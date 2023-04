Kiptum, ki je v Londonu nastopil šele na drugem maratonu v karieri, decembra pa je na svoji prvi tekmi postavil tretji najboljši izdi vseh časov, se je danes odlepil od tekmecev, v cilju pa za zgolj 16 sekund zgrešil svetovni rekord rojaka Eliuda Kipchogeja.

Kenijec, ki je po uri in pol precej pospešil tempo, je na koncu končal z znatno prednostjo pred rojakom Geoffreyjem Kamwororjem in Etiopijcem Tamiratom Tolo, svetovnim prvakom.

Svoj zadnji maraton je odtekel britanski zvezdnik teka na dolge proge Mo Farah in ga končal v dveh urah, desetih minutah in 28 sekundah.

V ženski konkurenci slavila debitantka

Nizozemka Sifan Hassan, prvakinja na 5.000 in 10.000 metrov z olimpijskih iger v Tokiu, je na svojem maratonskem debiju najprej tekla v vodilni skupini, po eni uri pa je izgubila stik z najboljšimi. Nizozemka rojena v Etiopiji se je tudi prijela za kolk in ustavila, da bi odpravila poškodbo. Kljub temu je vztrajala in nekaj kilometrov pred koncem spet ujela vodilne.

V ciljnem sprintu je 30-letnica prehitela Etiopijko Alemu Megertu in olimpijsko prvakinjo v maratonu, Kenijko Pereso Jepchirchir ter v cilj pritekla po dveh urah, 18 minutah in 33 sekundah. To je bilo tudi prvič, da je bila Jepchirchir poražena na veliki maratonski dirki.

Njena rojakinja in aktualna svetovna rekorderka Brigid Kosgei je današnji maraton končala po manj kot štirih minutah zaradi poškodbe. Nekdanja zmagovalka Londona v letih 2019 in 2020 je že pred začetkom imela težave s stegensko mišico in kolenom.