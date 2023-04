Pogačar je na zadnji dirki pred pripravami na dirko po Franciji lovil ardenski trojček, potem ko je slavil na dirki Amstel Gold in Valonski puščici. Za zdaj veliko podrobnosti glede padca in poškodb 24-letnika ni znanih. Pogačar (UAE Team Emirates) je na tleh pristal po približno tretjini preizkušnje, je na uradni radijski povezavi sporočilo vodstvo tekmovanja. Ob njem se je na tleh znašel tudi Danec Mikkel Honore (EF Education-EasyPost) in prav tako odstopil.

Četrti spomenik sezone Liege-Bastogne-Liege so vsi poznavalci kolesarskega dogajanja označili kot dvoboj zadnjih zmagovalcev te preizkušnje. Pogačar je v Liegeu slavil leta 2021, medtem ko je branilec naslova Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), ki se pripravlja na prihajajočo dirko po Italiji.

»Težko bo zmagati«

»Prihaja z višinskih priprav, pripravlja se za Giro in ima velike možnosti, da v nedeljo ponovi lansko zmago. Sam bi najraje prvi prečkal ciljno črto v Liegeu. Kako, mi je vseeno. Verjetno je manj pritiska, če prideš v cilj sam po napadu v zadnjih 30 km,« je za RTV Slovenija v petek dejal Pogačar. »Po zmagi na Flandriji sem bil precej sproščen, še posebej po Amstel Goldu in Valonski puščici pa tu nimam ničesar za izgubiti. Lepo bi bilo zmagati tudi v nedeljo, ampak bo zelo težko,« je še dodal kolesarski as s Klanca pri Komendi.

Z današnjo zmago bi se pridružil Belgijcu Philippu Gilbertu (2011) in nedavno umrlemu Italijanu Davideju Rebellinu (2004), ki sta doslej edina dobila vse tri ardenske klasike v eni sezoni (Amstel Gold, Valonska puščica). Toda Pogačar bi lahko obenem postal sploh prvi kolesar v zgodovini, ki je pred tem slavil še na spomeniku po Flandriji, s čimer bi zaokrožil sijajno pomlad. V njej ima letos že 12 zmag.

Najstarejši kolesarski spomenik

Na zadnji ardenski klasiki sta po Pogačarjevem padcu ostala Slovenca, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in debitant Jan Tratnik (Jumbo-Visma).

Liege-Bastogne-Liege velja za najstarejšega izmed petih kolesarskih spomenikov. Letos ga bodo v Ardenih priredili že 109.