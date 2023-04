Slovenke so bile od Velike Britanije boljše po izvajanju kazenskih strelov. Redni del in podaljšek sta se končala z izidom 3:3, Sara Confidenti pa je bila edina igralka, ki je zadela kazenski strel. S tem je štiri minute pred koncem izid izenačila, ko so imele Slovenke na ledu igralko več. Britanke so sicer trikrat povedle, a so se risinje vsakič uspele vrniti v igro. Za Slovenijo so bile natančne še Arwen Nylaander in kapetanka Pia Pren.

Dokazale, da spadajo med najboljše

Potem ko so slovenske hokejistke z zmago proti Kazahstanu sicer že dosegle zastavljeni cilj, obstanek v tem kakovostnem razredu, so risinje s to zmago dokazale, da sodijo v divizijo I.

»Obstanek smo si že zagotovile, ampak današnja tekma je bila res nekaj posebnega. Potrditev, da spadamo v to divizijo ter vsaka čast vsaki punci posebej in vodstvu,« je za Hokejsko zvezo Slovenije dejala Nina Lončar.

»Punce so to tekmo odigrale po svojih najboljših močeh. V glavah so imele, da je to tekma za obstanek in na koncu jim je to po dolgih mukah tudi uspelo,« pa je povedal selektor reprezentance Boštjan Kos.

Selektor zadovoljen

Kos je bil zadovoljen s celotno predstavo reprezentance na SP. »Kar se tiče punc ter njihovih predstav in pristopa do same igre, vrhunsko. Lahko jim rečem samo hvala za eno lepo doživetje na tem prvenstvu ... Letos smo naredili en manjši korak naprej in želim si, da bodo tudi drugo leto storile še enega naprej.«

Iz slovenske skupine si je napredovanje v višji nivo tekmovanja zagotovila gostiteljica Južna Koreja, v nižjega pa so izpadle hokejistke Kazahstana.