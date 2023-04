Kenijska policija zadnje dni v okrožju Kilifi na vzhodu države izkopava trupla pripadnikov mednarodne cerkve Good News, ki jo vodi Paul Mackenzie Nthenge. Našli so jih že 21, nekaj članov pa so uspeli rešiti in jih odpeljati v bolnišnico. Policija sicer trdi, da gre za kult, v katerem je vodja sledilcem pral možgane. Po poročanju Reutersa je namreč Mackenzie sledilcem »razkril«, da bodo le s stradanjem dosegli nebesa in tam spoznali Jezusa Kristusa. S stradanjem naj bi se tudi izognili apokaliptičnemu prekletstvu. Policija ga je že aretirala, pričakuje pa, da bo v preiskavi odkrila še več žrtev. Po poročanju kenijske radiotelevizije KBC je policija do zdaj identificirala 58 grobov, časnik The Standard pa navaja, da bodo patologi odvzeli vzorce DNK in opravili teste, da bi ugotovili, ali so žrtve dejansko umrle zaradi lakote.

Od lakote umirali tudi otroci

Na pomoč pri iskanju grobov jim je priskočil nekdanji član cerkve oziroma kulta Titus Katana. »Pokazali smo jim grobove in tako uspeli rešiti žensko, ki bi v nekaj urah umrla,« je dejal za lokalno televizijo Citizen TV. Člani lokalnih človekoljubnih organizacij so potrdili obstoj grobov s trupli pripadnikov sekte, Helen Mikali, vodja doma za otroke, pa je obiskala nekaj bližnjih vasi, iz katerih so izginili starši z otroki. »Obiskala sem 18 grobov otrok,« je zatrdila za Citizen TV, a ni dodatno pojasnila, kako je vedela, da so v njih trupla otrok.

Policija je preiskavo zagnala že marca in prijela Mackenzieja, saj naj bi starše dveh fantkov spodbujal, naj ju stradata, nato pa zadušita. Vpletenost v primer je kategorično zanikal, zatrdil je še, da nima pojma, kako sta otroka umrla. Po plačilu varščine v višini 100.000 kenijskih šilingov (670 evrov) so ga takrat izpustili. Sledila je nova prijava. Policija je 14. aprila rešila petnajst privržencev sekte, štirje so umrli na poti v bolnišnico. Takrat so tudi dobili informacijo, da naj bi bilo v gozdu na robu obalnega mesta Malindi pokopanih 31 ljudi.

Šokiran, da je hči do smrti sestradala njegova vnuka

Po poročanju časnika The Standard je Mackenzie krivdo zvalil na nekatere nekdanje člane kulta, ki da mu hočejo škodovati s slabo propagando. Po pisanju Nation Africa še vedno verjame, da ima preroško moč, pravi, da je bil priča prikazovanju Jezusa. Nad obtožbami je šokiran. »V medijih sem se vedno pojavljal iz napačnih razlogov, narobe me citirajo, jemljejo zgodbo iz konteksta,« se huduje. Pravi, da je on samo nekakšen prevodnik božje besede: »Lahko pridigam, a naukov ne vsiljujem nikomur.« Dodaja, da je cerkev zaprl leta 2019, ko je prejel razodetje, da je čas za odhod. »Nisem več župnik. Samo še gospod Mackenzie. Molim sam s seboj in tistimi, ki so se odločili verjeti.«

In teh je še vedno kar nekaj. »Nekdo, ki ga nisem poznal, me je poklical in mi povedal, da je moja hči po navodilih pastorja Mackenzieja vklenila svoja otroka. Nemudoma sem nekoga poslal do nje, a je bilo prepozno. Šokiran sem bil, ko sem izvedel, da je do smrti sestradala moja vnuka,« je za Nation Africa grozljivo izkušnjo opisal Francis Wanje. Hči je nekoč delala kot socialna delavka, zet je bil javni uslužbenec. »Pastorjeva sporočila so ju povsem prevzela. Pustila sta službi in se posvetila njegovim naukom,« je dodal. Med njimi so bili tudi post in redni obiski pridig. V čakanju na Jezusovo vrnitev sta bili voda in hrana prepovedani. Dedek Wanje je skrušen, ob tragični novici se mu je strlo srce. Žarek upanja pa je vendarle ostal. Tretjega od vnukov so namreč uspeli še zadnji trenutek rešiti.