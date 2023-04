Odločilni gol za Toronto je v 20. minuti podaljška dosegel Morgan Reilly. S tem je moštvu iz največjega kanadskega mesta uspel preobrat po zaostanku z 2:3 v drugi tretjini proti domači ekipi.

Reilly je ključni gol dosegel po dobljenem buliju. Tega je priigral Ryan O'Reilly, ki je pred tem v predzadnji minuti zadnje tretjine rednega dela dosegel gol za izenačenje na 3:3. »Odlično je najti pot do zmage. To je na koncu edino pomembno,« je dejal Rielly.

Ustavil 36 strelov

O'Reilly je poleg zadetka prispeval še dve podaji, med drugim za zmagoviti gol, a je kot najodgovornejšega za zmago ocenil vratarja moštva Ilijo Samsonova, ki je ustavil 36 strelov Tampe. »Samsonov je bil najpomembnejši igralec. Da smo kljub slabi igri po drugi tretjini zaostajali le z enim golom razlike je bilo izjemno pomembno,« je dejal.

Do zmage po dveh podaljških so medtem v pretekli noči prišli Vegas Golden Nights, ki so s 5:4 premagali Winnipeg Jets. Vegas je v zadnji tretjini zapravil vodstvo s 4:1 in nato moral za zmago trepetati dobrih 23 minut dodatne igre. Odločilni gol je na koncu dosegel Michael Amadio.

Odločitve v podaljških

Prvi nosilci v zahodni konferenci so sicer hitro povedli na tekmi v Winnipegu. Po 6:18 minute igre je bilo že 2:0, v drugi tretjini pa so vodstvo povečali na kar 4:1. A to ni bilo dovolj za miren zaključek dvoboja, saj je domače moštvo uspelo v zadnji tretjini rednega dela doseči kar tri zadetke, zadnjega za izenačenje na 4:4 prav v zadnji minuti.

Prav tako v podaljšku se je odločala tudi tekma med New York Rangers in New Jersey Devils. Na koncu je tesen dvoboj v prid New Jerseyja odločil Dougie Hamilton z zadetkom v 12. minuti dodatnega dela za 2:1. Kljub porazu pa New York Rangers ostajajo v vodstvu z 2:1 v zmagah.

Z 2:1 v zmagah v serije proti Seattle Kraken vodijo tudi Colorado Avalanche. Ti so v pretekli noči v Seattlu s 6:4 premagali domače moštvo. Odločilna je bila zadnja tretjina, v kateri je Colorado dosegel tri zadetke. Pred tem je sicer že vodil s 3:1, a nato v drugi tretjini doživel izenačenje Seattla.